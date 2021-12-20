Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика20.12.2021 16:43

Ученых Роскосмоса наградили за эксперименты на кораблях «Прогресс»

Молодые ученые Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») стали лауреатами премии Правительства РФ в области науки и техники. Премия присуждена за разработку технологии проведения экспериментальных исследований с помощью транспортного грузового корабля «Прогресс».

Награды удостоились заместитель начальника отдела Татьяна Матвеева (научный руководитель авторского коллектива), ведущий инженер Диана Аюкаева, заместитель руководителя дирекции Дмитрий Гурьев и инженер-математик Алексей Олейник.

Награждение научных руководителей авторских коллективов состоялось в Доме Правительства РФ. С присуждением премии и присвоением почетных званий лауреатов поздравил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин.

«Корабли „Прогресс“ — это уникальная платформа для проведения космических экспериментов, — рассказывает Татьяна Матвеева. — На транспортных грузовых кораблях можно создать определенные условия, необходимые для эксперимента, которые невозможно обеспечить на Международной космической станции. Когда есть запас топлива, корабль после отстыковки от МКС может находиться в автономном полете около месяца. Выполнение экспериментов с его помощью экономически очень выгодно, а учитывая регулярность полетов кораблей, можно выполнять серии экспериментов.На „Прогрессах“ отрабатываются различные технологии и аппаратура, которые потом будут применяться на пилотируемых кораблях и других автоматических аппаратах различного назначения. В работе представлены технологии отработанных экспериментов: „Плазма-Прогресс“, „Радар-Прогресс“, „Отражение“, „Изгиб“ и другие, а также — технологии будущих экспериментов в области изучения микрогравитации, изучения верхних слоев атмосферы, запусков с корабля крупногабаритных спутников, экспериментов по дистанционному зондированию Земли и другим».

По результатам работы авторами опубликовано более 100 научных печатных работ и получено 17 патентов. Премия, которую получили специалисты корпорации, была учреждена в 2004 году в целях развития научного потенциала Российской Федерации и стимулирования творческой активности молодых ученых. Она присуждается ежегодно, размер ее денежной части составляет один миллион рублей.

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