Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Звездопад#Урсиды20.12.2021 10:10

Урсиды – звездопад солнцестояния

На самую длинную ночь года, ночь солнцестояния (с 21 на 22 декабря), приходится максимум действия метеорного потока Урсиды, ожидается до 10 метеоров в час. Активность Урсид начинается 17 декабря и продолжается до 25-27 декабря каждого года, в это время планета Земля пролетает через шлейф мелких частиц, оставленных кометой 8P/Туттля (8P/Tuttle). Обычно бывает около 15 метеоров в час, хотя в 1945 и 1986 годах случались вспышки до 100 метеоров в час, а в 1973 году — до 30 метеоров в час.

Периодическая комета 8P/Туттля является родоначальницей этого метеорного потока. Она обращается вокруг Солнца за 13,6 лет. 5 сентября 2021 года комета 8P/Туттля прошла перигелий. 28 декабря 2048 года она пройдет на расстоянии 0,175476 астрономических единиц (или 26 250 898 км) от нашей планеты. Это расстояние будет минимальным в период с января 2014 года по январь 2100 года.

Условия наблюдения Урсид в 2021 году — неблагоприятные. При ясной погоде ожидается до 10 метеоров в час. Луна только пройдет полнолуние (19 декабря) и создаст значительные помехи в наблюдении метеоров в течение всей ночи.

Урсиды — самый северный метеорный поток, и наблюдать его возможно только из Северного полушария в течение всей ночи над северным горизонтом, так как радиант (область вылета метеоров) находится недалеко от Северного Полюса Мира, в созвездии Малая Медведица (Ursa Minor — лат.), по имени которой и назван поток.

Наблюдать метеоры Урсид можно при ясной погоде на всей территории России. Для наблюдателей из Южного полушария Урсиды не видны. В прошлом Урсиды давали вспышки до 90-120 метеоров в час, но обычная их активность в последние годы малая — около 10 метеоров в час. По скорости пролета метеоров звездопад Урсиды очень схож с Геминидами, но по яркости и частоте его метеоры значительно слабее.

Скорость входа метеоров Урсид в атмосферу около 33 км/с. Для сравнения: скорость метеоров потока Персеиды 59 км/с. Метеорные потоки наблюдают невооруженным глазом. Чтобы успешно наблюдать «падающие звезды», крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.

Источник: Московский планетарий

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