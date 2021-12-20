Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РЖД20.12.2021 13:42

Технология мониторинга строительства на БАМе и Транссибе

Терра Тех (дочерняя компания холдинга «Российские космические системы», входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС, дочерняя компания РЖД) совместно создают технологию мониторинга с использованием технических средств дистанционного зондирования Земли и беспилотных авиационных систем по заказу РЖД.

Технология информационного мониторинга разрабатывается для контроля строительных работ по созданию железнодорожной инфраструктуры на объектах Восточного полигона. Она обеспечивает обработку съемки объектов строительства на Байкало-Амурской и Транссибирской магистралях с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли и беспилотных аппаратов.

Реализация проекта позволит получать объективную информацию о сроках, объемах, активности строительства на каждом участке и в целом по проекту в режиме «одного окна». В этом году строительные работы велись более чем на 200 объектах по всему Восточному полигону. Объединение данных спутниковой съемки и съемки с беспилотников в одном информационном продукте позволяет повысить детализацию и создает дополнительные возможности автоматизированного контроля.

На основе стереосъемки со спутников и беспилотных авиационных систем можно рассчитывать объемы произведенных земляных работ, например, объемы насыпи и выемок грунта при строительстве новых железнодорожных путей. Разрабатываются алгоритмы, которые позволят определять стадию укладки рельсошпальной решетки, стрелочных переводов и многое другое.

До 2024 года включительно РЖД планирует выполнить на объектах Восточного полигона строительство 1,3 тысячи дополнительных главных путей, построить 28 и реконструировать 5 разъездов, реконструировать 24 станции. Планируется также выполнить строительство обхода участка Шкотово — Смоляниново, электрифицировать участок Волочаевка — Комсомольск-Сортировочный — Ванино и выполнить усиление устройств тягового электроснабжения на участках Транссиба и БАМа.

На Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году было заключено соглашение о сотрудничестве между Госкорпорацией «Роскосмос» и РЖД, призванное способствовать применению разработок и технологий ракетно-космической отрасли на объектах железнодорожного транспорта, в том числе для проектирования и строительства инфраструктуры.

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