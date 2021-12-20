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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#РД-191#Ангара#Иван Краснов20.12.2021 22:30

Сотрудники Протон-ПМ знакомятся с новым производством на загородной площадке

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») организовала серию экскурсий для сотрудников в новый корпус на загородной площадке в микрорайоне Новые Ляды. В ходе поездок протоновцев знакомят с возможностями нового производства, планами по размещению оборудования и рабочих мест, решениями, касающимися организации питания и обеспечения транспортной доступности.

С ознакомительной экскурсией новый корпус уже посетили сотрудники механического, сборочного и гальванического цехов предприятия.

Галина Минеева, ведущий инженер-технолог Протон-ПМ: «Заочно мы уже знали, как продвигается строительство и оснащение нового корпуса, смотрели фотографии. Но всё-таки хотелось лично увидеть, как идёт монтаж первых гальванических линий золочения и серебрения — их работу я сопровождаю. Конечно, корпус поражает своими масштабами, техническим оснащением, которое значительно превосходит существующее. Ждём готовности помещений для инженерных служб и решения вопроса о доставке сотрудников».

Напомним, что возведение нового производственного корпуса, ведётся в рамках реализации инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного гальванического производства агрегатов двигателя РД-191». На площади 44 тысячи квадратных метров размесятся механосборочный цех, комплекс линий электрохимических покрытий и окончательная сборка двигателей для ракет-носителей семейства «Ангара». Приступить к производству модифицированной версии двигателя РД-191 на новых мощностях планируется уже в середине следующего года.

Иван Краснов, директор Протон-ПМ: «Мы стремимся организовать новое производство так, чтобы оно отвечало потребностям наших сотрудников. Их мнение должно определять перспективы развития этой территории: это касается как формирования комфортной рабочей среды, так развития социальных объектов микрорайона. Такой формат повышает вовлеченность людей в развитие предприятия, ускоряя освоение новой ракетно-космической техники и повышая производительность труда».

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