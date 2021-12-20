Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в мероприятии, на котором подведены итоги четырехдневной работы специалистов «Онкопатруля» в Нарьян-Маре.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа в ходе поездки в регион приняла участие в итоговом мероприятии специалистов Всероссийского просветительского проекта «Онкопатруль» в Нарьян-Маре.

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Сенатор отметила, что в течение четырех дней в НАО работали 15 специалистов высшего уровня по раннему выявлению онкологических заболеваний. Они провели обследования жителей округа, просветительские семинары, а также мастер-классы для региональных врачей.

«За время пребывания в регионе специалисты «Онкопатруля» осмотрели более 500 человек. У девятнадцати пациентов выявлены заболевания, а 28 случаев требуют дальнейшей диагностики. Самое главное, что теперь все граждане получат полноценное и квалифицированное лечение», — рассказала Римма Галушина.

По словам сенатора, далее работа с выявленными случаями продолжится, в том числе, в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава России. Также московские онкологи будут вести дистанционное сотрудничество с Ненецкой окружной больницей посредством телемедицины.

Римма Галушина в ходе поездки в регион приняла участие в итоговом мероприятии специалистов Всероссийского просветительского проекта «Онкопатруль» в Нарьян-Маре

Парламентарий напомнила, что «Онкопатруль» проходит в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» при поддержке Совета Федерации, Министерства здравоохранения РФ, Ассоциации онкологов России и пациентской организации «Здравствуй». На территории НАО проект был организован при поддержке губернатора Юрия Бездудного.

«Реализация этого проекта в округе — огромный вклад в сохранение здоровья наших жителей», — подчеркнула Римма Галушина.

О результатах работы в НАО также рассказали главный онколог Центрального федерального округа, директор МРНЦ имени А.Ф. Цыба – филиала НМИЦ радиологии Минздрава России Сергей Иванов и исполнительный директор информационно-просветительского проекта «Онкопатруль» Ольга Стройнова.

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