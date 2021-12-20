Российские тяжелоатлеты завоевали три бронзовые награды на Чемпионате мира в Ташкенте

Source: Russia Ministry of Sport

17 декабря в Ташкенте (Республика Узбекистан) завершился Чемпионат мира по тяжелой атлетике. Российские спортсмены завоевали три бронзовые медали.

В двоеборье в весовой категории до 59 кг «бронза» у Ольги Тё, до 67 кг – у Зульфата Гараева, до 76 кг – у Яны Сотиевой.

Все три награды российской команде принесли дебютанты Чемпионата мира.

Всего на Чемпионате мира было разыграно 20 комплектов наград в 10 весовых категориях у мужчин и женщин. Изначально турнир должен был пройти в Перу, но в сентябре Международная федерация тяжелой атлетики приняла решение перенести соревнования в столицу Узбекистана из-за тяжелой эпидемиологической ситуации.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Ольгу Тё, Зульфата Гараева, Яну Сотиеву, тренерский штаб и Федерацию тяжелой атлетики России с бронзовыми медалями и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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