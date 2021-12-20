Председатель СФ провела встречу с губернатором Еврейской автономной области

Source: Russia – Council of the Federation

В. Матвиенко и Р. Гольдштейн обсудили перспективы социально-экономического развития региона.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном. ГольдштейнРостислав ЭрнстовичГубернатор Еврейской автономной области Основной темой беседы стало социально-экономическое развитие региона в 2021 году, а также эпидемиологическая ситуация.

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Валентина Матвиенко отметила активную работу губернатора и позитивные изменения в области. «Проблемы региона копились годами, их в одночасье не решить».

По словам Ростислава Гольштейна, область заканчивает год со сбалансированным бюджетом и необходимыми ресурсами. Глава региона напомнил, что недавно состоялось заседание Трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, по итогам которого Еврейской автономной области выделено 1,9 млрд рублей на 2022 год. «За последнее время удалось поднять на 15 процентов заработную плату госслужащим, которые принимают участие в реализации национальных проектов на территории области. Построен ряд фельдшерско-акушерских пунктов, закуплено и монтируется оборудование для томографии в инфекционную и областную больницы».

Ростислав Гольдштейн сообщил о планах преобразований в регионе на пятилетнюю перспективу.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что в ближайшие годы люди должны почувствовать повышение своего жизненного уровня.

В беседе Валентина Матвиенко затронула проблему газификации Еврейской автономной области. Она отметила, что этот вопрос, в том числе благодаря активной деятельности сенатора от ЕАО Владимира Джабарова, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области находится в центре внимания Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при СФ.

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