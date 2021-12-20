Поздравление с Днём работника органов безопасности

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днём работника органов безопасности.

Этот профессиональный праздник, а он отмечается уже более четверти века, стал символом уважения и признательности людям, которые стоят на страже безопасности наших граждан, общества и государства, защищают суверенитет и стабильность конституционного строя России, борются с терроризмом и экстремизмом, вдали от Родины отстаивают её национальные интересы.

Сегодня самые тёплые слова благодарности, пожелания здоровья и долголетия ветеранам органов безопасности. Вы с честью прошли, выдержали многие трудные испытания, в военное и мирное время, невзирая на риск, всегда профессионально и самоотверженно выполняли поставленные задачи, беспримерным мужеством и решимостью доказали, что нет ценности выше, чем верная служба Родине и своему народу.

Новые героические страницы истории отечественных спецслужб созидаются и сегодняшними поколениями сотрудников. Уверен, вы всегда будете держать равнение на легендарных предшественников и своими успехами в наши дни достойно продолжите заложенные ими славные традиции надёжной защиты Отечества.

Уважаемые товарищи!

Сегодня сложная международная обстановка, характер и масштаб современных вызовов и рисков предъявляют к работе спецслужб повышенные требования, прежде всего в решении вашей главной, приоритетной задачи – жёсткой и бескомпромиссной борьбе с терроризмом.

За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи и в целом позитивная динамика.

Удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы. За 11 прошедших лет предотвращено более 200 терактов, а количество совершённых преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно. Подавляющее большинство подобных преступлений пресекается на стадии подготовки.

Так, за 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат.

Но проблем ещё много. Важно и дальше действовать наступательно и эффективно, при координирующей роли Национального антитеррористического комитета ликвидировать ячейки международных террористических группировок, выявлять и пресекать их контакты, подрывную работу вербовщиков и эмиссаров.

Среди других приоритетных задач – продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, обеспечение надёжной защиты государственных рубежей.

Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России. Необходимо жёстко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды, не допускать вовлечения людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность.

В комплексном обеспечении безопасности нашей страны возрастает роль Службы внешней разведки. Прежде всего это касается оперативного и качественного анализа международной информации, выработки прогнозов развития обстановки в мире в целом и в отдельных регионах.

Отмечу также грамотную и чёткую работу сотрудников ФСО и Главного управления специальных программ. Не сомневаюсь, что вы и впредь будете действовать столь же надёжно и эффективно.

Дорогие друзья!

Вы знаете: государство, наш народ делает всё необходимое для вашей продуктивной работы, для технического, оперативного, кадрового укрепления специальных служб. И надо использовать этот потенциал по максимуму, уверенно решая все поставленные задачи.

Не сомневаюсь, что и в дальнейшем вы будете работать на совесть, добиваться значимых результатов по всем ключевым направлениям, за которые отвечают ваши ведомства.

Хочу поблагодарить сотрудников российских спецслужб за верность долгу и присяге.

Ещё раз поздравляю с праздником. Желаю здоровья и всего самого доброго вам и вашим близким.

И конечно, с наступающим вас Новым, 2022 годом!

MIL OSI