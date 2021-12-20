Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела «открытый диалог» с родителями детей школьного возраста по вопросам общего образования.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела «открытый диалог» с родителями детей школьного возраста по вопросам общего образования.

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В мероприятии приняли участие члены Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представители родительской и педагогической общественности из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Нижегородской, Новгородской, Челябинской областей, Республики Марий Эл, Чеченской Республики.

Как отметила Лилия Гумерова, поддержка семьи и детей является общенациональной задачей. «Именно от матери и отца самые маленькие граждане нашей страны получают первые уроки уважения к старшим, открывают для себя мир, учатся любить свою Родину, знать и понимать ее историю и культуру. Совет Федерации, Совет при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей во главе с Председателем Совета Федерации проводят системную работу по комплексному решению вопросов укрепления семьи», — сказала сенатор.

По мнению Лилии Гумеровой, востребованной площадкой по популяризации традиционных семейных ценностей стал Всероссийский конкурс «Семья года».

Законодатель подчеркнула, что по итогам заседания Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, который состоялся 1 июня 2021 года и был посвящен вопросам развития дополнительного образования детей, вышел перечень поручений Президента РФ. «Глава государства поручил Правительству РФ до 1 апреля 2022 года разработать и утвердить концепцию дополнительного образования детей до 2030 года. Кроме того, Президент поручил принять меры по увеличению количества получающих дополнительное образование детей и расширить возможности для освоения ими современных образовательных программ, включая повышение доступности организаций дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья».

Лилия Гумерова также сообщила о состоявшемся 17 декабря 2021 года заседании Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей по вопросам развития отечественной индустрии детских товаров. «Подробно обсуждены вопросы, касающиеся школьной формы, детского питания и игрушек, мебели и оборудования для детских садов и школ».

Ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации (НРА) Алексей Гусев рассказал о проводимой работе в регионах. «В 2013 году мы создавались как ориентированная на регионы организация. Наши представительства есть в каждом субъекте РФ. Мы проводим региональные и межрегиональные родительские собрания. Знаем проблемы, которые волнуют родителей, участвуем в их решении, в том числе по вопросам контроля за качеством питания школьников, ремонта средних учебных заведений».

В ходе мероприятия участники затронули вопросы подготовки педагогических кадров, поддержки студентов педагогических вузов и молодых учителей, наставничества в школах, усиления престижа профессии учителя, включая единые требования к оплате труда педагога, сохранения психологического здоровья учащихся, умения противостоять деструктивной информации в Интернете, а также шаговой доступности кружков дополнительного образования.

Отдельное внимание было уделено вопросам родительского просвещения, патриотического воспитания детей, волонтерства, школьным учебникам.

Завершая диалог, Лилия Гумерова указала, что все поднятые родителями темы будут проанализированы и учтены в работе профильного Комитета СФ.

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