О. Алексеев: Программа по поддержке местных инициатив положительно зарекомендовала себя в Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Энгельсский район Саратовской области.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в рамках работы в регионе посетил село Титоренко Энгельсского района.

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Сенатор отметил, что сегодня в селе открылась современная площадка для занятий физкультурой и спортом и для детских игр. «Теперь у жителей, а среди них почти четверть составляют дети и подростки, есть возможность уделить внимание здоровому образу жизни».

Парламентарий также сообщил, что региональная программа по поддержке местных инициатив, в рамках которой возведен этот объект, положительно зарекомендовала себя среди жителей всех районов области. «В 2021 году реализовано 150 проектов. Финансовое обеспечение реализации составило 120 миллионов рублей. В бюджете на следующий год на инициативное бюджетирование заложено 140 миллионов рублей», — сказал законодатель.

Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил село Титоренко Энгельсского района

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В селе Титоренко Энгельсского района открылась современная площадка для занятий физкультурой и спортом и для детских игр

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил село Титоренко Энгельсского района

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В селе Титоренко Энгельсского района открылась современная площадка для занятий физкультурой и спортом и для детских игр

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил село Титоренко Энгельсского района

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Олег Алексеев

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил село Титоренко Энгельсского района

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Олег Алексеев позитивно оценил тот факт, что на обустройство спортплощадки, общая стоимость которой составила свыше 1,9 млн руб., почти 500 тыс. выделили индивидуальные предприниматели и юридические лица. Взнос жителей составил 60 тыс. руб. «Это говорит о том, что и предприниматели, и население заинтересованы в развитии родного села, улучшении его вида, создании возможностей для спортивных занятий», — подытожил сенатор.

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