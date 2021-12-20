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Роскосмос. Отчёт о работе российского экипажа за 17-19 декабря – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-66

20.12.2021 13:04

Отчёт о работе российского экипажа за 17-19 декабря

Запланированная программа работы космонавтов за 17-19 декабря 2021 года выполнена полностью.

В течение трех дней проведено:

Эксперимент «Лазма»;

эксперимент «УФ-атмосфера»;

эксперимент «Экон-М»;

эксперимент «Фотобиореактор»;

эксперимент «Структура»;

перенос укладок по экспериментам «Кристаллизатор», «Рефлекс», «Каскад», «Коррекция», «Биопленка», «Биомаг-М», «Микровир» в спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-20» для возврата на Землю;

медицинские обследования: оценка функционального состояния мышечного аппарата рук, контроль микроэкосферы среды обитания, контроль санитарно-эпидемиологического состояния на борту МКС;

ежемесячное снятие показаний дозиметров радиационной аппаратуры «Пилле» и размещение их на места экспонирования на российском сегменте МКС;

подготовка корабля «Союз МС-20» к спуску: укладка возвращаемого оборудования в спускаемый аппарат «Союз МС-20», подготовка бортовых систем российского сегмента МКС к расстыковке.

Эксперимент «Лазма» проводился для изучения перераспределения периферического кровотока от конечностей к голове и оценки окислительного метаболизма кожных покровов в условиях микрогравитации. В эксперименте принимали участие космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, участники космического полета Юсаку Маэзава и Йозо Хирано.

Эксперимент «Экон-М» позволит определить возможность получения оперативной документированной информации при ведении космонавтами визуально-приборных наблюдений ручными оптическими приборами в условиях длительного космического полета с борта российского сегмента Международной космической станции для оценки экологических последствий техногенной деятельности человека на территории РФ и зарубежных государств.

Эксперимент «УФ-атмосфера» заключается в картографии ночной атмосферы в ближнем УФ-диапазоне широкоугольным детектором с большой апертурой и высоким пространственно-временным разрешением. Целью космического эксперимента «УФ атмосфера» является получение карты свечения ночной атмосферы Земли в полосе длин волн ближнего ультрафиолета (300-400 нм) в пределах широт, доступных для наблюдения с орбиты МКС.

Эксперимент «Фотобиореактор». Его целью является создание фотобиореактора для проведения биотехнологических экспериментов и получения продуктов питания и кислорода путём культивирования микроводорослей в условиях микрогравитации.

Эксперимент «Структура» — исследование физических процессов кристаллизации белков для получения совершенных по структуре монокристаллов белков, пригодных для рентгеноструктурного анализа и расшифровки их структуры в интересах фундаментальной науки, медицины и биотехнологии.

На пилотируемом кораблем «Союз МС-20» возвращены промежуточные результаты экспериментов:

Эксперимент «Кристаллизатор» заключается в получении данных о физических процессах кристаллизации белков для получения совершенных по структуре монокристаллов белков и биокристаллических пленок из объемного раствора на подложках. Проводится в интересах фундаментальной и прикладной биологии, медицины, фармакологии и микроэлектроники.

Эксперимент «Рефлекс» — изучение изменений поведения модельного биообъекта Drosophila melanogaster в результате воздействия условий космического полёта.

Эксперимент «Каскад». Проводится для исследования процессов культивирования клеток микроорганизмов, животных и человека в условиях микрогравитации для получения концентрированной биомассы с высоким содержанием клеток, обеспечивающих повышенный выход целевых БАВ.

Эксперимент «Коррекция». Целью эксперимента является определение механизмов потери массы костной ткани и ее выраженности во время космического полёта, описание динамики и определение механизмов восстановления и возможности прогнозирования обратимости после возвращения на Землю.

Эксперимент «Биопленка». Исследование влияния факторов космического полета на формирование бактериальных биоплёнок.

Эксперимент «Биомаг-М» — изучение изменения свойств биообъектов и возможности повышения их активности в условиях экранирования магнитного поля при воздействии основных факторов космического пространства.

Эксперимент «Микровир». Цель эксперимента — исследование влияния факторов космического полета на скорость литического воздействия на бактерии.

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