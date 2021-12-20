Олег Матыцин принял участие в режиме ВКС в открытии футбольных полей в Татарстане

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 20 декабря, в Республике Татарстан состоялось открытие пяти крытых футбольных манежей – в Альметьевске, Заинске, Агрызе, Бугульме и Чистополе.

В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Денис Рогачёв.

«Выражаю признательность Рустаму Нургалиевичу, Правительству Республики Татарстан, руководителям муниципалитетов, строителям, бизнес-сообществу и всем, кто содействовал в создании крытых футбольных манежей в Татарстане, – отметил Олег Матыцин. – Республика демонстрирует позитивный пример взаимодействия государства и бизнеса. Оно направлено на то, чтобы для людей были созданы комфортные условия для занятий спортом, чтобы спортивные сооружения были доступными, прежде всего, для детей. У Минспорта России и Республики Татарстан на протяжении многих лет складывается эффективное сотрудничество – и в развитии спортивной инфраструктуры, и в организации и проведении крупных международных и всероссийских соревнований. Хочу также поблагодарить футбольное сообщество, региональную федерацию футбола и Российский футбольный союз. РФС разработал стратегию развития футбола, и мы видим, какое большое внимание уделяется созданию футбольной пирамиды – её успех зависит от качества спортивных сооружений, чтобы, несмотря на разные климатические условия в нашей стране, люди могли круглогодично заниматься футболом».

Рустам Минниханов подчеркнул, что в Татарстане ведётся системная работа по развитию спортивной инфраструктуры. В Республике насчитывается свыше 11 тысяч спортивных сооружений, что позволяет как можно большему количеству людей заниматься физической культурой и спортом – сегодня это более 50% населения.

«Футболом у нас занимаются порядка 50 тысяч человек. Уверен, что при наличии такой инфраструктуры эта цифра может и удвоиться, и утроиться. Данные спортивные объекты послужат популяризации футбола и здорового образа жизни», – заметил президент Татарстана.

Денис Рогачёв заявил, что открытие футбольных манежей в муниципальных районах – это не только большой шаг в повышении доступности занятий футболом в любое время года, но и возможность повысить качество подготовки детей, занимающихся в футбольных школах региона.

Все пять футбольных манежей построены по типовому проекту в рамках республиканской программы строительства универсальных спортплощадок и малобюджетных спортивных сооружений, иных источников. В фойе находится вестибюль с двумя раздевалками на 12 мест, три душевых, кабинет первой медицинской помощи, кабинет тренера, инвентарная, зал для занятия мини-футболом. Размер поля – 20×40 метров. За одну смену здесь могут заниматься до 24 человек.

В России футболом занимаются более 3 млн человек, из них в учреждениях спортивной подготовки – более 420 тысяч человек. Работает 171 спортивная школа олимпийского резерва.

Фото: Игорь Зетилов

Пресс-служба Минспорта России

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