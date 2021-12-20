Н. Журавлев обозначил ключевые направления совместной работы Совета Федерации и РСПП

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на юбилейном отчетно-выборном Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области выступил на юбилейном отчетно-выборном Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Конференция, приуроченная к 30-летию РСПП, состоялась в рамках Недели российского бизнеса.

В работе Съезда приняли участие Президент РФ Владимир Путин.

В заседании участвовали первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Министр экономического развития РФ Максим Решетников, Министр финансов РФ Антон Силуанов.

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Основными темами обсуждения на мероприятии стали итоги взаимодействия бизнеса и власти за последние несколько лет. Также собравшиеся обозначили направления работы на среднесрочную перспективу, в том числе, стимулирование инвестиционной активности частного бизнеса, формирование ответов на глобальные вызовы, участие предпринимательского сообщества в реализации нацпроектов и инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года.

Николай Журавлев огласил поздравление Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с юбилеем РСПП, а также вручил благодарность верхней палаты парламента коллективу ведомства и почетную грамоту Президенту союза Александру Шохину. «Между Советом Федерации и РСПП сложились давние плодотворные рабочие отношения», — заявил сенатор.

СФ уделяет большое внимание вопросам развития промышленности. На особом контроле находятся отдельные отрасли: железнодорожное машиностроение, фармацевтическая промышленность, мостостроение, автокомпонентная отрасль, станкоинструментальная промышленность, гражданское судостроение

Он отметил, что СФ уделяет большое внимание вопросам развития промышленности. На особом контроле находятся отдельные отрасли: железнодорожное машиностроение, фармацевтическая промышленность, мостостроение, автокомпонентная отрасль, станкоинструментальная промышленность, гражданское судостроение.

«На повестке Совета Федерации также тема повышения социальной ответственности бизнеса и социально-экономического развития монопрофильных муниципальных образований. Яркий пример – реализация комплексных мер по социально-экономическому развитию города Норильска», — сказал сенатор.

Он напомнил о соглашении по повышению финансовой устойчивости российских регионов, подписанном Советом Федерации с ВЭБ.РФ. «При поддержке Правительства дан старт первому инвестиционному проекту, разработанному с нашим участием, по модернизации общественного транспорта в городе Таганроге. Менее чем за четыре месяца было построено 10 километров трамвайных путей, поставлены на рельсы новые, разработанные специально для Таганрога, трамваи. Восстановлены исторические парки и скверы. Его реализация позволит качественно и в полном объеме предоставлять услуги по транспортному обслуживанию населения, повысить его туристический потенциал. Данную практику представляется целесообразным распространить и на другие города», — отметил парламентарий.

Николай Журавлев добавил, что Совет Федерации ведёт активную работу по формированию правовой базы для трансфера технологий между предприятиями оборонно-промышленного комплекса и гражданским сектором. В частности, при участии Совета по вопросам интеллектуальной собственности при СФ разработаны и приняты поправки в законодательство, которые передают права на интеллектуальную собственность исполнителям контрактов. По словам сенатора, такое решение будет способствовать более интенсивному внедрению новых технологий.

Кроме этого, принят ряд федеральных законов, направленных на повышение инвестиционной активности бизнеса. «Прежде всего, это поправки в базовый закон о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений. Закон расширяет доступ бизнеса к этому новому инструменту, развивает механизм возмещения затрат участников соглашений, упрощает процедуру их заключения. Особо отмечу, что в становлении и развитии института соглашений о защите и поощрении капиталовложений он сыграл заметную роль», — подчеркнул заместитель Председателя СФ.

Среди других законодательных решений сенатор отметил разработанный при участии СФ закон, который уточняет порядок предоставления государственных субсидий в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений и соглашения о государственно-частном партнерстве. Также это совершенствование законодательства о специальных инвестиционных контрактах, благодаря которому регионы и муниципалитеты стали субъектами соглашений с инвесторами и были сняты ограничения по объёму инвестиций.

Николай Журавлев обратил внимание на развитие системы инструментов и инфраструктуры рынка «зелёного» финансирования. «Определённые шаги по созданию нормативной базы системы «зелёного» финансирования уже сделаны: утверждены критерии проектов устойчивого развития и требования к системе их верификации. Президент РФ поставил задачу — в кратчайшие сроки разработать комплекс мер, направленных на привлечение частных инвестиций в проекты, создающие положительные экологические и социальные эффекты. Разработка таких мер может потребовать внесения изменений в действующее законодательство. Мы готовы принять самое активное участие в их обсуждении», — сказал парламентарий.

Он добавил, что ряд инициатив РСПП по этому вопросу заслуживает внимания. В частности, это предложение о целесообразности применения налоговых стимулов и субсидий для эмитентов «зелёных» финансовых инструментов и инвесторов в них, а также предложение о необходимости разработки единых индикаторов соответствия финансовых инструментов критериям «зелёного» инвестирования и об адаптации этих индикаторов к ведущим мировым практикам оценки финансовых инструментов. По мнению вице-спикера СФ, это будет способствовать притоку частных инвестиций, в том числе иностранных, в реализуемые в России проекты.

«Полагаю, что при разработке мер, направленных на стимулирование роста объёма «зелёного» финансирования, необходимы совместные усилия законодателей, Банка России, представителей профильных министерств и ведомств, а самое главное — непосредственных участников рынка: эмитентов «зелёных» облигаций и потенциальных инвесторов. Уверен, что свой вклад в обсуждение данного комплекса мер внесёт и РССП», — сказал Николай Журавлев.

Среди наиболее перспективных сфер дальнейшего взаимодействия Совета Федерации и РСПП он выделил вопросы развития отраслей промышленности, создание условий для привлечения инвестиций в экономику, поиск ответов на глобальные вызовы, связанные с противодействием изменению климата.

«Мы готовы к самому активному сотрудничеству с представителями РСПП. Нам, законодателям, важно знать мнение и оценки специалистов, непосредственно работающих в промышленности, активных предпринимателей. Совет Федерации открыт к обсуждению предложений по совершенствованию законодательства и инициатив, направленных на развитие отечественной экономики», — заключил Николай Журавлев.

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