Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на парламентских слушаниях на тему «О проекте основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов».

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области выступил на парламентских слушаниях на тему «О проекте основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов».

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Сенатор считает, что вынесенный на обсуждение документ соответствует букве закона и его предназначению, фиксирует состояние финансового рынка, цели развития, вытекающие из выявленных вызовов и открывающихся возможностей. По словам парламентария, проект даёт ясность участникам финансового рынка о предстоящих действиях финансовых властей в области корректировки регулирования, создания элементов инфраструктуры и применения ограничивающих и стимулирующих мер как инструментов воздействия на рыночную среду.

«Выход граждан на рынок капитала — вызов, требующий особого внимания законодателей и регулятора. Важно не только расширять возможности получать отдачу от инвестиций, но и создавать такие условия, которые бы способствовали правильному взаимодействию финансовых посредников с клиентами. В этом смысле поведенческая перезагрузка должна продолжиться», — отметил Николай Журавлев.

Он указал на необходимость изменений в законодательстве о потребительском кредитовании. Корректировки, как добавил заместитель Председателя СФ, нужны в части расчета полной стоимости кредита, уточнения норм против навязывания дополнительных услуг, ограничения сроков необеспеченных потребкредитов, исключение учета вида кредитора в целях устранения регуляторного арбитража, а также установления максимально допустимой доли кредитов с переменной процентной ставкой, включая микропредприятия.

Кроме этого, требуются изменения законодательства о финансовом уполномоченном. Это расширение его полномочий: наделение правами снижать неустойку, запрашивать необходимую документацию и участвовать в судебном рассмотрении дел.

Мы приняли закон о прямых количественных ограничениях, при этом не исключили до конца возможность регуляторного арбитража, поскольку лимиты могут быть разные для банков и микрофинансовых компаний

Реклама – та сфера, которая зачастую вводит граждан в заблуждение, также указал в своем выступлении Николай Журавлев. «Мы приняли закон о прямых количественных ограничениях, при этом не исключили до конца возможность регуляторного арбитража, поскольку лимиты могут быть разные для банков и микрофинансовых компаний. Важно контролировать правоприменение, чтобы не было перетока из одного сектора в другой», — подчеркнул парламентарий.

Он рассказал об инициативах сенаторов в этом направлении. Предлагается ввести запрет на использование в рекламе кредитных продуктов указания на процентные ставки, отличные от величины раскрываемой полной стоимости кредита. Также — установить запрет на использование чужих товарных знаков в контекстной рекламе в Интернете, установить обязанность по передаче информации о предоставлении рассрочки платежа торговыми организациями в бюро кредитных историй для контроля за долговой нагрузкой граждан, запретить займы через организации, не подконтрольные Банку России.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев принял участие в парламентских слушаниях на тему «О проекте основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов»

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Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев принял участие в парламентских слушаниях на тему «О проекте основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов»

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Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев принял участие в парламентских слушаниях на тему «О проекте основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов»

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Еще один неурегулированный пока вопрос, сказал вице-спикер СФ, — деятельность юридических лиц, аффилированных с информационными площадками — агрегаторами в Интернете. «Они должны осуществлять деятельность в соответствии с законом о маркетплейсах, чтобы исключить злоупотребления, вводящие потребителей финансовых услуг в заблуждение относительно информации о качестве и стоимости финансовых услуг, публикуемой такими агрегаторами. Часто это необъективные рейтинги финансовых организаций, основанные на объёмах рекламных бюджетов», — подчеркнул сенатор.

В заключение Николай Журавлев отметил, что процесс внедрения этических норм должен идти параллельно с внедрением регуляторных требований.

«Хотя развитие рынка зависит прежде всего от самих участников, государство должно обеспечивать условия для такого развития. И у него есть понятный инструментарий для выполнения этой функции. При этом важно сохранить конкурентный нейтралитет для обеспечения правильной конкурентной среды. Участие государства в рыночных отношениях неизбежно, но это участие должно носить понятный и последовательный характер», — считает сенатор.

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