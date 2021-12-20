Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялось мероприятие, посвященное обсуждению реализации Комплексного плана социально-экономического развития города.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела совещание «О ходе реализации Комплексного плана социально-экономического развития города Норильск».

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«За последние тридцать лет из‑за отсутствия должного внимания Норильск превратился в неблагоустроенный для жизни город», — подчеркнула глава СФ. Это и изношенные инженерные сети, и отсутствие современной социальной и иной инфраструктуры, и ветхое жильё и многое-многое другое. «Такое положение вещей не может быть нормой в принципе ни для одного города нашей страны. А для Норильска — крупного промышленного центра и форпоста России в Заполярье — в особенности. Это должен быть город-сад – богатый, благополучный, гостеприимный, куда едут люди со всей страны. Таким он и был в советские годы».

По словам Валентины Матвиенко, Совет Федерации взял ситуацию в Норильске на жёсткий парламентский контроль. «Мы поставили себе созидательную цель – обозначить все проблемные точки города и в контакте с федеральными органами исполнительной власти, краевой администрацией, Норникелем добиться их полного решения».

Спикер СФ напомнила, что в Норильск были направлены представители сразу нескольких комитетов палаты во главе с заместителями Председателя Совета Федерации Николаем Журавлевым ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и Галиной Кареловой. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области «По итогам этой поездки было принято очень конкретное, предметное Постановление Совета Федерации «О социально-экономическом развитии Норильска», тем самым взяв и на себя ответственность за судьбу города».

Председатель СФ обратила внимание, что на днях в продолжение этой работы Правительство России утвердило Комплексный план социально-экономического развития города до 2035 года, в котором почти полностью учтены предложения Совета Федерации. «Работа по Плану началась с опережением, ещё до его принятия. Мы собрались, чтобы обсудить, что уже сделано для развития городского хозяйства и социальной инфраструктуры, а что нам предстоит сделать в ближайшее время».

При этом Председатель СФ напомнила слова Президента России Владимира Путина, который уже не раз подчёркивал, что на повышение качества жизни граждан должна работать как власть, так и бизнес.

Социальная ответственность крупных компаний – это не вопрос их предпочтений, а прямая обязанность, тем более, когда целый город, по сути, работает на крупное и, что важно, прибыльное предприятие

«Социальная ответственность крупных компаний – это не вопрос их предпочтений, а прямая обязанность, тем более, когда целый город, по сути, работает на крупное и, что важно, прибыльное предприятие», — заявила она. В этой связи глава СФ подчеркнула, что группа компаний «Норильский никель» работает очень успешно. «Это большой труд руководителей, рабочих предприятий. За это им особое спасибо. Это очень важная часть российской экономики».

«Сейчас, когда к Норильску приковано такое внимание и Совета Федерации, и Правительства, и главы государства, уверена, что план развития города не просто будет реализован на 100 процентов, но и станет эталоном правильного, ответственного отношения бизнеса к регионам», — уверена Валентина Матвиенко.

По словам главы СФ, в развитие положений Постановления Совета Федерации между Минвостокразвития России, Красноярским краем, Норильском и Норникелем были подписаны соглашения о сотрудничестве в целях социально-экономического развития города.

Говоря о первых результатах реализации рекомендаций Совета Федерации, она отметила, что на сегодняшний день увеличены бюджетные ассигнования на государственную программу Российской Федерации «Охрана окружающей среды». Средства, в частности, направлены на возмещение вреда, причинённого водным объектам города. Проведена инвентаризация и приняты соответствующие решения в отношении объектов капитального строительства и земельных участков, находящихся в федеральной собственности и неиспользуемых по назначению. Кроме того, построено здание пожарного депо. Проведены работы по обустройству автодорог, ремонту наружного освещения, ремонту подъездов к дворовым территориям, перечислила глава СФ.

«Есть реальные подвижки. Однако надо признать, что мы пока находимся в самом начале пути, и работы ещё очень и очень много», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Спикер СФ также добавила, что показатель износа жилого фонда в Норильске недопустимо высокий – более 47 проц. «На протяжении многих лет в городе фактически не велось строительство многоквартирных домов. Поэтому сегодня, когда на это выделяются значительные средства, городу нужна качественная, высокотехнологичная реновация жилищного фонда, рассчитанная на длительную эксплуатацию в условиях Арктики. Иначе через 15–20 лет опять придётся всё перестраивать. Поэтому особое внимание – к качеству возводимого жилья».

Не менее важной задачей Валентина Матвиенко назвала ремонт коммунальной инфраструктуры. Еще один острый для города вопрос, считает глава СФ, касается состояния социальной сферы. «Знаю, что впервые за много лет запланировано строительство школы на 1 100 мест, детского сада на 270 мест и современной поликлиники. В соответствии с достигнутыми договорённостями, сроки реализации этих проектов были сдвинуты «влево» и их должны ввести в эксплуатацию настолько оперативно, насколько это возможно. Будем за этим следить самым внимательным образом».

Как отметила Валентина Матвиенко, по‑прежнему остаётся очень тяжёлой экологическая ситуация. В антирейтинге Росприроднадзора среди городов с самым загрязнённым воздухом Норильск занимает первое место. При этом Председатель СФ обратила внимание, что в ближайшее время именно с Норильска начнётся эксперимент по автоматическому контролю за выбросами загрязняющих веществ. «Норникель» уже приступил к активной реализации проекта по утилизации диоксида серы. Глава СФ выразила надежду, что благодаря принимаемым мерам по столь чувствительному для города вопросу эта тема будет закрыта.

Ещё один момент, на котором остановилась Валентина Матвиенко — финансирование Комплексного плана. Оно будет осуществляться за счёт трёх источников: федерального бюджета, консолидированного бюджета Красноярского края и средств компании «Норильский никель». Две трети средств выделяется Норникелем. «На мой взгляд, это абсолютно справедливо. Компания, как градообразующее предприятие, должна взять на себя большую часть затрат по модернизации города», — сказала она.

Представляется правильным, считает глава СФ, что План предусматривает ежеквартальную отчётность профильных федеральных ведомств и региональных властей перед Минвостокразвития. «Учитывая, что через два года Норильск будет отмечать 70-летие, мы ждём, что к юбилею города жители уже почувствуют реальные изменения в своей повседневной жизни».

«И краевые власти, и администрация города, и «Норильский никель» должны шаг за шагом возвращать Норильску славу столицы Севера. И в этом деле вы можете полностью рассчитывать на поддержку Совета Федерации. Мы выступаем не в качестве ревизоров и контролёров, а как ваши партнёры и единомышленники», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил особое место Норильска в Арктической зоне РФ. «Норильск – один из крупнейших по численности городов за полярным кругом в мире. Это промышленная Столица Арктики. На Норильский промышленный район приходится более одного процента промышленного производства страны». При этом городская среда, социальная сфера на сегодняшний день не соответствуют такой роли города в экономике. Это является причиной переезда россиян из арктического региона. Министр рассказал о направлениях работы в соответствии со Стратегией развития АЗРФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. «Развитие Норильска мы относим к «пилотным проектам» по развитию российской Арктики», — подчеркнул Министр.

Губернатор Красноярского края Александр Усс поблагодарил Совет Федерации за то внимание, которое сенаторы уделяют городу Норильску, имеющему особую значимость для Красноярского края. «Это позволило высветить проблемы, которые копились годами, стало мощным импульсом для работы по их преодолению. Речь идет и об устранении экологических последствий аварии – значительная часть этой работы уже завершена, радикальном изменении подходов к обеспечению промышленной безопасности, и, конечно, о социально экономическом развитии города». По словам губернатора, настрой всех участников Соглашения о развитии Норильска дает основания считать, что уже через год будут получены первые значимые результаты.

Президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин рассказал о системной работе в рамках реализации четырехстороннего Соглашения, а также планах развития компании.

Глава Норильска Дмитрий Карасев выступил с презентацией проектов развития города.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Красноярского края Александр Усс, УссАлександр ВикторовичГубернатор Красноярского края президент Горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин, глава города Норильска Дмитрий Карасев, сенаторы РФ также осмотрели выставку «Строим Норильск будущего», развернутую в верхней палате парламента.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев, заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелов, председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, сенаторы Российской Федерации.

По итогам заседания в беседе с журналистами заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова подчеркнула особую значимость своевременного обновления социальной инфраструктуры в рамках реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска. Она призвала сконцентрироваться на четком соблюдении сроков в соответствии с постановлением Совета Федерации «О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края».

«Крайне важно вовремя обеспечить граждан города условиями для комфортной и безопасной жизни, особенно в условиях пандемии. Считаю, что партнерство Норникеля и государства обладает достаточными возможностями, чтобы реализовать все запланированные мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту социально значимых объектов городской среды», — сказала вице-спикер СФ.

Сенатор напомнила о необходимости в начале 2022 года незамедлительно найти компромисс в части софинансирования строительства в Красноярске детской многопрофильной больницы.

Галина Карелова отметила, что Совет Федерации уделяет особое внимание вопросу развития объектов социальной инфраструктуры в Норильске и считает его одним из приоритетных.

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