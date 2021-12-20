Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-20#ЭП-20#ЦПК#Туристы20.12.2021 06:15

Завершен полет «туристического» корабля «Союз МС-20»

Сегодня утром, 20 декабря 2021 года, спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-20», отстыковавшегося тремя часами ранее от Международной космической станции, совершил посадку в расчётной точке на территории Казахстана. На Землю вернулся «туристический» экипаж в составе космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина и участников космического полета из Японии Юсаку Маэзавы и Йозо Хирано.

Все операции по спуску с орбиты и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие экипажа хорошее. Корабль отделился от российского сегмента станции в 02:50:30 мск. Его двигательная установка в штатном режиме включилась на торможение в 05:18:56 мск, после чего он начал сход с орбиты. Вскоре после этого «Союз МС» разделился на три отсека, а экипаж из трех человек в спускаемом аппарате испытал штатные перегрузки около 4g.

Послеполетная реабилитация

Для выполнения программы послеполетных научных экспериментов и реабилитации планируется, что сегодня вечером Александр Мисуркин, Юсаку Маэзава и Йозо Хирано прибудут в Комплекс предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов (астронавтов) Звёздного городка (Московская область). Реабилитация экипажа продлится от 14 до 21 суток, в зависимости от самочувствия космонавта и участников космического полета. В течение этого времени космонавты восстанавливают нормальную физическую форму, под наблюдением врачей они ходят в бассейн, совершают пешие прогулки и постепенно усиливают нагрузки на мышцы.

Реабилитационный период не исключает участия космонавтов в экспериментах, напрямую связанных с их профессиональной деятельностью. Планируется, что уже 21 декабря Александр Мисуркин продолжит своё участие в медицинском эксперименте «ЛАЗМА», который начался еще в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина до полета, затем продолжился во время орбитальной командировки. Традиционным остается и проведение эксперимента «Созвездие — ЛМ», основной целью которого является изучение возможности человека при полетах в дальний космос и работе на поверхностях Луны и Марса.

Путь в космос

Напомним, после долгого перерыва Госкорпорация «Роскосмос» отправила на Международную космическую станцию двух космических туристов — японского миллиардера Юсаку Маэзаву и его помощника Йозо Хирано. Командиром пилотируемого корабля «Союз МС-20», а также 20-й экспедиции посещения МКС стал Герой России, космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-20» стартовала с площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур 8 декабря в 10:38 по московскому времени. Пилотируемый корабль летел до МКС по четырехвитковой схеме, а стыковка проходила в автоматическом режиме.

В период 11-дневного пребывания экипажа на борту Международной космической станции было реализовано 9 экспериментов по российской научной программе. По направлению «Космическая биология и физиология» проведено три эксперимента: Биопленка, Микровир и Рефлекс, четыре — в рамках направления «Отработка перспективных космических технологий»: Визир, Сценарий, Ураган и Экон-М, а также по одному из направлений «Исследование Земли из космоса» и «Физика космических лучей»: Терминатор и УФ-атмосфера соответственно.

Космические туристы также приняли участие в научной программе станции. В частности, в медицинском эксперименте «ЛАЗМА», направленном на исследование микроциркуляции крови в условиях микрогравитации. Результаты, полученные в ходе исследования, в дальнейшем помогут при разработке профилактических средств. Совершенствование существующих мер профилактики особенно важно для выполнения перспективных полетов в дальний космос. Исключение неприятных симптомов, связанных с расстройством кровообращения, позволит космонавтам избежать недомогания и сохранять высокую работоспособность на станции. Благодаря японским туристам появилась возможность впервые осуществить этот проект на борту МКС.

Участники космического полета

Маэзава — один из богатейших людей Японии. В первую очередь, он приобрел известность, как основатель онлайн-магазина одежды Zozotown. Помимо этого, он занимается коллекционированием предметов искусства, основал фонд Contemporary Art Foundation.

Йозо Хирано присоединился к компании ZOZO после окончания университета по специальности кастинг-директор фотогруппы. В настоящее время он работает продюсером в компании SPACETODAY. На МКС Йозо Хирано будет отвечать за освещение полета Юсаку Маэзавы.

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