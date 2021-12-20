Евгений Грабчак: «Необходимо проводить жёсткую политику в отношении бесхозных объектов ТЭК и эксплуатируемых недобросовестными собственниками»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 20 декабря. – Необходимо проводить жёсткую политику в отношении бесхозных объектов топливно-энергетического комплекса и тех, которые эксплуатируются недобросовестными собственниками, заявил Евгений Грабчак на заседании Комиссии Государственного Совета РФ, посвящённого промышленной безопасности в ТЭК.

Замминистра отметил, что в топливно-энергетическом комплексе почти 20 тысяч опасных производственных объектов. Основная часть относится ко II и III классам опасности, т.е. объектам высокой и средней опасности. Объекты угольной промышленности относятся к I классу опасности – чрезвычайно высокой. При этом электросетевое хозяйство не относится к опасным производственным объектам, но ему уделяется не меньшее внимание в части безопасной эксплуатации.

Евгений Грабчак рассказал, что в октябре этого года был утверждён План мероприятий по повышению уровня промбезопасности на опасных производственных объектах. Он включает мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объектов и транспортировки нефти и нефтепродуктов в том числе в Арктической зоне, внедрение дистанционного контроля, определение особенностей экспертизы и диагностики в этой сфере.

Для снижения количества инцидентов, возникающих из-за нарушения требований сторонними организациями, в настоящее время Минэнерго разрабатывает положения об охранных зонах газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, объектов электроэнергетики, добавил он. Эти положения определят перечень работ, запрещённых к проведению в таких зонах.

«Необходимо также проводить жёсткую политику в части бесхозных объектов и тех, которые эксплуатируются недобросовестными собственниками. Для таких объектов необходимо упрощать процедуры постановки на баланс новыми собственниками. Эту работу мы уже проводим для объектов электросетевого хозяйства, газораспределительных сетей в рамках поручения Президента», – подчеркнул замглавы Минэнерго.

По его словам, подготовлены изменения в закон «Об электроэнергетике», предусматривающие определение в каждом регионе системообразующей сетевой организации. «Именно такие компании будут обязаны безусловно подхватывать эксплуатацию бесхозных сетей, а также сетей, собственник которых лишен статуса ТСО. Рассматриваем аналогичные меры и для газовых сетей», – пояснил Евгений Грабчак.

В ходе заседания представители Челябинской, Калужской, Костромской областей, Забайкальского и Хабаровского краёв единогласно поддержали инициативу Минэнерго по созданию опорных ТСО.

Кроме того, замминистра отметил важность адаптации Правил по охране труда под изменения в каждой отрасли.

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