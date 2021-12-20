Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Солнцестояние21.12.2021 00:30

День зимнего солнцестояния

Сегодня, 21 декабря 2021 года, в 18:59 по московскому времени произойдет зимнее солнцестояние. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удалённого положения от небесного экватора в сторону южного полюса мира.

В северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в южном полушарии — лето. При этом в северном полушарии наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь. На широте Москвы в день зимнего солнцестояния 21 декабря 2021 года высота Солнца над горизонтом в полдень составит 11 градусов. Солнце будет находиться в созвездии Стрелец.

В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце будет «держать эту высоту», словно остановится ненадолго, поэтому и называют эти дни стояниями Солнца. В день зимнего солнцестояния, в полдень, можно наблюдать самое низкое положение Солнца над горизонтом в северном полушарии Земли.

В день зимнего солнцестояния Солнце восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе, описывая самую короткую дугу на небосводе. В Москве Солнце взойдет над горизонтом в 08:58 мск и зайдет в 15:58 мск, продолжительность светового дня составит 7 часов 00 минут. Для сравнения: в день летнего солнцестояния, 21 июня, световой день в Москве длится 17 часов 33 минуты.

В эти декабрьские дни за полярным кругом (66,5 градуса северной широты) наступает полярная ночь. Полярная ночь необязательно означает полную темноту в течение всех 24-х часов. Главная ее особенность в том, что Солнце не поднимается над горизонтом. Например, полярная ночь на широте Мурманска длится 40 дней — со 2 декабря по 10 января. Ее пик приходится на 21-22 декабря. На Северном полюсе Земли не видно не только Солнца, но и нет сумерек. Совершенно другая картина в районе Южного полюса Земли — в Антарктиде в это время день длится круглые сутки.

Источник: Московский планетарий

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