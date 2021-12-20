«Газпром» и «Сербиягаз» обсудили вопросы поставок газа в Сербию

Source: Gazprom in Russian

Релиз

20 декабря 2021, 17:45

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Генерального директора ГП «Сербиягаз» Душана Баятовича.

Стороны обсудили вопросы поставок газа в Сербию.

Справка

С 1 января 2021 года «Газпром» начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту. Из России газ транспортируется по морскому газопроводу «Турецкий поток» и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию. Здесь газ распределяется и подается потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины.

С 1 октября 2021 года благодаря развитию национальной газотранспортной системы Сербии на полную мощность газ поступает в Венгрию и Хорватию.

Управление информации ПАО «Газпром»

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