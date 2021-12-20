«Газпром» значительно нарастил поставки газа в Турцию в 2021 году

Source: Gazprom in Russian

Релиз

20 декабря 2021, 17:50

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с заместителем Министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарсланом Байрактаром и Председателем Совета директоров, генеральным директором BOTAS Бурханом Озджаном.

На встрече были рассмотрены вопросы текущего взаимодействия и перспективы поставок российского газа в Турцию. Отмечено, что в 2021 году объем экспорта значительно вырос: за 11 месяцев «Газпром» поставил в республику газа на 83,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Справка

Поставки российского газа в Турцию осуществляются по современным морским газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

BOTAS — государственная нефтегазовая компания, основанная в 1974 году в соответствии с постановлением турецкого правительства, является одним из крупнейших участников рынка природного газа Турции.

Управление информации ПАО «Газпром»

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