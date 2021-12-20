В. Полетаев провел ряд встреч в Республике Алтай, на которых обсуждались вопросы социально-экономического развития региона

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор также принял участие в сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай в ходе поездки в регион провел ряд рабочих встреч.

В беседе сенатора с главой Республики Алтай, председателем правительства региона Олегом Хорохординым ХорохординОлег ЛеонидовичГлава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай обсуждался ход исполнения Постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Алтай», принятого в июне этого года.

По словам сенатора, все вопросы, затронутые в Постановлении, необходимо детально разобрать, чтобы каждое заинтересованное ведомство в регионе имело полноценную и развернутую информацию по этой теме.

Владимир Полетаев также встретился с Главным федеральным инспектором по Республике Алтай Дмитрием Колозиным. Рассматривался ход исполнения президентских указов, отдельное внимание уделено реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020–2024 гг.

Бюджет Республики Алтай носит социальную направленность

Сенатор принял участие в 24-й сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. В ходе беседы с председателем Государственного Собрания — Эл Курултай Артуром Кохоевым КохоевАртур ПавловичПредседатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай обсуждались положения регионального бюджета.

Владимир Полетаев

«Бюджет Республики Алтай носит социальную направленность. 53 процента его структуры — социальный блок, который включает в себя повышение оплаты труда работникам соцсферы, медработникам, индексацию республиканского материнского капитала. Большую поддержку получили многодетные семьи, например, в бюджете предусмотрено финансирование на компенсацию расходов на школьные нужды. Работа над формированием республиканского бюджета — задача серьезная и трудоемкая. Считаю, что члены регионального правительства и депутаты с ней справились», — сказал Владимир Полетаев.

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