В Москве прошел всероссийский форум «Точки роста студенческого спорта»

Source: Russia Ministry of Sport

С 14 по 16 декабря в Москве на базе РЭУ им. Г.В. Плеханова состоялся всероссийский форум «Точки роста студенческого спорта», проводимый в рамках проекта «Плехановка – пространство массового спорта».

В мероприятии приняли участие директор Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Максим Уразов, а также представители Минобрнауки России и общественных организаций, участвующих в развитии студенческого спорта в стране.

Центральным мероприятием форума стало пленарное заседание «Точки роста студенческого спорта».

«Студенческий спорт является приоритетным направлением деятельности для Министерства. Он находится на стыке между школьным, корпоративным и спортом высших достижений. В студенческом спорте происходит самоопределение молодежи как в спортивной, так и в социальной сфере. Студенческий спорт можно назвать бриллиантом в короне массового спорта, который мы с вами все вместе развиваем», – отметил в своем выступлении Максим Уразов.

Он также обратил внимание, что только благодаря совместной работе вернулось понимание значимости и важности студенческого спорта в вопросах формирования успешного будущего нашей страны и достижения национальных целей по вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

Форум собрал свыше 300 участников из более чем 50 регионов России. Основной аудиторией стали студенческая молодежь, председатели студенческих спортивных клубов и студенческих спортивных лиг, представители органов исполнительной власти, Российского студенческого спортивного союза, Российского футбольного союза и Ассоциации студенческих спортивных клубов России.

Пресс-служба Минспорта России

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