Встреча с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Учреждение, которым Вы руководите, встало на ноги, совершенно очевидно. Вам удалось поставить эту работу.

Два вопроса хотелось бы сегодня обсудить отдельно и с особым вниманием – это гособоронзаказ, его сопровождение, и военная ипотека.

П.Фрадков: Владимир Владимирович, в соответствии с Вашим поручением на базе Промсвязьбанка создается опорный банк для оборонно-промышленного комплекса. Несомненно, ключевым для нас направлением является работа по линии обслуживания гособоронзаказа и финансирования предприятий оборонно-промышленного комплекса.

На данный момент более 70 процентов предприятий, относящихся к реестру Минпромторга, являются нашими клиентами.

Если позволите, с точки зрения цифр, Владимир Владимирович. 1,5 триллиона рублей сейчас составляет лимит финансирования предприятий ОПК, при этом как минимум 800 миллиардов – это так называемая льготная ставка, это 5,5 процента годовых. В этом смысле мы выполняем эту функцию и задачу, которую Вы ставили, не только о снятии санкционных рисков с банковской системы в целом, а о предоставлении льготного финансирования предприятиям отрасли.

То же самое касается и обслуживания гособоронзаказа, самих контрактов. Мы сейчас обслуживаем практически 70 процентов всех госконтрактов, которые подписаны со стороны Министерства обороны как госзаказчиком. Это достаточно большой объем. В лучшие времена уполномоченные банки обслуживали где-то 40 процентов. То есть это большой объем – где-то около 40–47 тысяч операций в день. При этом – для нас принципиально важно – мы обеспечиваем стопроцентную бесперебойность.

При этом я хотел бы обратить внимание на такой момент. Мы работаем не только с самими предприятиями, не только с Министерством обороны, для нас очень важна работа и предоставления банковских продуктов для военнослужащих. Это большое направление. В частности, такой продукт, как военная ипотека. Большая тема.

Мы являемся абсолютными лидерами по предоставлению в банковской системе подобного вида услуги, 82 миллиарда рублей сейчас наш портфель военной ипотеки. Буквально за последнее время 50 тысяч семей военнослужащих получили соответствующую поддержку. При этом мы здесь тоже смотрим на конкурентоспособные условия, и мы продолжаем развивать этот сегмент: практически уже 45 процентов рынка мы по этому направлению держим и будем здесь наш статус опорного банка дальше реализовывать, укреплять.

И еще буквально пару цифр, если позволите. Понятно, что это наша основная функция, я имею в виду обслуживание оборонки, но для нас принципиально важно, и то решение, которое было принято изначально, мы продолжаем развиваться как универсальный банковский институт. Вот это очень важно, что мы попытались нащупать эту модель, когда выполняя специальные задачи, мы остаемся эффективным рыночным институтом и растем как банк. За последнее время мы достаточно сильно выросли. Сейчас объем активов составляет 3,7 триллиона рублей, что нас уверенно ставит на шестое место в банковской системе, мы продолжаем активно расти.

В.Путин: Прибыль растет.

П.Фрадков: Прибыль – тоже один из наших важных показателей, мы на него ориентируемся. И такой чисто рыночный показатель, как рентабельность капитала, тоже на уровне наших конкурентов в хорошем смысле, и для нас это принципиально важно, что мы должны оставаться эффективным институтом, а не просто таким институтом по распределению бюджетных средств.

И конечно, корпоративный гражданский сегмент для нас тоже важен. Мы работаем и по линии МСП, там мы тоже достаточно неплохие позиции занимаем, например, почти 800 миллиардов рублей портфель для малого и среднего бизнеса. Причем это не только те, кто в гособоронзаказе задействован, но, собственно говоря, гражданские компании, – гражданская ипотека, лизинг гражданских воздушных судов – тоже все реализуется через нас, в том числе такие программы, о которых Вы хорошо знаете, это «Сухой Суперджет», это вертолетная техника и многие другие направления.

В.Путин: Нужно, конечно, плечо подставлять предприятиям оборонно-промышленного комплекса при решении вопросов диверсификации.

П.Фрадков: Это отдельное направление нашей работы. Мы понимаем, что это тоже наш мандат, он естественный, потому что мы работаем…

В.Путин: Как раз это и есть средний и малый бизнес.

П.Фрадков: …и мы на это тоже делаем акцент. Сейчас диверсификационный портфель составляет 200 миллиардов рублей.

В.Путин: То есть это у вас выделено в отдельное направление?

П.Фрадков: Это отдельное направление нашего бизнеса. Оно сильно связано с оборонкой.

В.Путин: Понятно. И как Вы оцениваете реализацию и темпы реализации этих задач, которые поставлены перед оборонкой, в этом смысле?

П.Фрадков: Мы проводим специальный рейтинг готовности компаний к подобной работе. В целом мы видим, что предприятия наконец понимают, что это естественная среда их обитания и развития. Это не навязанная, скажем так, задача, а это их естественный способ выжить, по большому счету в ближайшее время, имею в виду возможность «качелей» – либо по каким-то направлениям гособоронзаказа, либо необходимость конкурировать на гражданских рынках. Мы видим, что пока не все предприятия готовы это делать в силу иногда каких-то кадровых сложностей, с одной стороны. С другой стороны, неумение конкурировать на рыночных условиях.

В.Путин: На гражданских.

П.Фрадков: Это немножко разные [вещи]. Они не то, что не хотят, они, может быть, не всегда это умеют, и мы, в том числе как банк, помимо чисто финансовых инструментов, пытаемся разрабатывать меры нефинансовой поддержки для того, чтобы помочь предприятиям сфокусированным образом работать на этом направлении.

В.Путин: Диверсификация деятельности, безусловно, будет повышать их технологические возможности, и, значит, будет улучшаться их работа и по основной линии – по линии оборонки.

П.Фрадков: Мне кажется, что все больше предприятий это начинают понимать.

В.Путин: Хорошо.

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