Б. Жамсуев: Перед Забайкальем стоят конкретные задачи по развитию социальной сферы, инфраструктуры, экономики

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал послание главы Забайкальского края к региональному парламенту.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в ходе рабочей поездки в регион принял участие в мероприятии, на котором губернатор Александр Осипов ОсиповАлександр МихайловичГубернатор Забайкальского края обратился с посланием к Законодательному Собранию Забайкальского края.

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Комментируя послание, сенатор отметил, что глава Забайкалья уделил большое внимание развитию социальной сферы, инфраструктуры, экономики края и другим ключевым вопросам.

«Послание к Законодательному собранию региона по форме — это обращение к депутатам краевого парламента, а по содержательной составляющей — ко всем забайкальцам», — сказал Баир Жамсуев.

Баир Жамсуев в ходе рабочей поездки в регион принял участие в мероприятии, на котором губернатор Александр Осипов обратился с посланием к Законодательному Собранию Забайкальского края

По его словам, в центре внимания послания — люди, которые живут в Забайкалье. «Губернатор правильно отметил, что при работе всех депутатов, сенаторов, правительства региона, глав муниципальных образований края, в центре внимания должен быть простой человек — его самочувствие, здоровье, вера в будущее. А новые достижения в социально-экономическом положении края возможны, только если мы будем сплоченными», — подчеркнул парламентарий.

Баир Жамсуев уточнил, что в послании, в частности, речь шла об осуществляемых в регионе стройках, тех рычагах и инструментах, которые сегодня применяются и приносят реальные результаты. «Губернатором поставлены конкретные, перспективные и реализуемые задачи».

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