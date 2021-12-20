А. Кондратенко: Вопросы внедрения цифровой маркировки молочной продукции рассмотрели на примере Воронежской области

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось выездное совещание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию провел выездное совещание в правительстве Воронежской области.

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В мероприятии приняли участие член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края депутат Государственной Думы Сергей Лисовский, заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов, руководители ряда предприятий.

Участники совещания обсудили вопросы внедрения цифровой маркировки молочной продукции и природной упакованной воды.

Алексей Кондратенко напомнил, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации обязательная маркировка для молокоперерабатывающих организаций страны введена в 2021 г. В частности, с 1 июня 2021 г. стали маркировать сыры и мороженое, с 1 сентября — молочную продукцию со сроком хранения более 40 суток, с 1 декабря — молочную продукцию со сроком хранения менее 40 суток и упакованную минеральную воду.

«Процесс маркировки достаточно сложный, в нем задействованы производители от небольших до крупных. При этом возникает много вопросов как технических, так и организационных. Такие встречи дают возможность производителю познакомиться с оператором маркировки, с профильными министерствами, а министерствам, в свою очередь, услышать производителей», — отметил Алексей Кондратенко.

Алексей Кондратенко

Также обсуждались дополнительные формы поддержки. Сенатор обратил внимание, что процесс внедрения маркировки растянут по времени, чтобы производители смогли спокойно войти в него. Кроме того, Министерством сельского хозяйства РФ и Министерством промышленности и торговли РФ были введены дополнительные формы поддержки в виде субсидирования покупки маркировочного оборудования, также предусмотрена поддержка для типографий, которые печатают коды маркировки.

Виктор Логвинов отметил, что в регионе в трех этапах маркировки молочной продукции приняли участие 34 организации молочной отрасли. «На протяжении всего года департаментом аграрной политики Воронежской области оказывалась постоянная информационная поддержка предприятий по данному вопросу. Были организованы 3 совещания с привлечением представителей компании-оператора для решения возникающих проблемных вопросов, таких как определение способа нанесения маркировки, выбора интегратора и поставщика оборудования. Оказывалось постоянное содействие в регистрации в системе «Честный знак». Также еженедельно проводился мониторинг готовности предприятий к введению маркировки с целью своевременного реагирования на возникающие проблемы. Благодаря проводимой работе, организации молочной отрасли своевременно были готовы ко всем этапам маркировки молочной продукции», — сказал Виктор Логвинов.

В целом, в отрасли производства молочной продукции свою деятельность на территории Воронежской области осуществляют 28 предприятий. По итогам 10 месяцев работы в регионе произведено 16,2 тыс. тонн сливочного масла, что составляет 125 проц. к аналогичному периоду прошлого года, 35,5 тыс. тонн сыров, 110 тыс. тонн питьевого молока, кисломолочной продукции 53,3 тыс. тонн. По производству сливочного масла по итогам указанного периода регион занимает 2 место среди субъектов РФ и 4 место по сырам.

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