А. Клишас: Наш законопроект устанавливает повышенную ответственность за пытки

Source: Russia – Council of the Federation

Государство будет бороться с такими явлениями самыми жесткими мерами, подчеркнул сенатор.

Сенаторы Российской Федерации Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай и депутат Государственной Думы Павел Крашенинников внесли законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ», направленный на совершенствование законодательства в сфере противодействия пыткам, сказал парламентарий.

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Андрей Клишас обратил внимание, что согласно статье 21 Конституции Российской Федерации «никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию». Вместе с тем ряд событий в системе исполнения уголовных наказаний показали, что имеют место отдельные факты применения пыток.

Общественная опасность рассматриваемого негативного явления, помимо причинения увечий и вреда потерпевшему, кроется еще и в формировании отрицательного отношения общества ко всей правоохранительной системе, порождает нигилизм к правопорядку

«Общественная опасность рассматриваемого негативного явления, помимо причинения увечий и вреда потерпевшему, кроется еще и в формировании отрицательного отношения общества ко всей правоохранительной системе, порождает нигилизм к правопорядку и заставляет усомниться в неприемлемости применения жестокости для достижения социально значимых целей», — отметил сенатор.

По словам Андрея Клишаса, каждый гражданин, будь то сотрудник правоохранительного органа, должностное лицо или любой другой человек, должен понимать, что государство не приемлет применение пыток вне зависимости от целей.

«Наша позиция заключается в том, что государство будет бороться с такими явлениями самыми жесткими мерами. Представляется, что внесенный законопроект делает серьезный шаг в обозначенном направлении», — сказал сенатор.

Проект федерального закона направлен на модернизацию положений Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающих ответственность за пытки, отметил сенатор. Так, в Уголовный кодекс вводится новое определение пытки, сформулированное в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Более детальное и четкое определение позволит избежать сложности при квалификации деяния и назначении наказания виновным. В определение вводится такая цель применения пытки, как «запугивание», ведь именно запугивание зачастую является основной целью применения пыток. Таким образом, предложенное определение полностью соответствует международным стандартам.

«Новое определение предусматривает, что применение пытки к одному лицу может осуществляться для оказания давления на другое лицо или на группу лиц. Выявленные в 2021 году нарушения прав человека в системе исполнения уголовных наказаний показали, что зачастую пытают заключенного «в назидание» другим, для того, чтобы запугать всю колонию. С этим надо бороться самыми жесткими методами», – добавил Андрей Клишас.

В соответствии с законопроектом в статью 302 «Принуждение к даче показаний» Уголовного кодекса вводится новый субъект преступления – сотрудник правоохранительного органа, что позволит привлекать к ответственности за пытки по данной статье как сотрудников ФСИН, так и сотрудников изоляторов временного содержания различных органов.

Андрей Клишас также обратил внимание, что законопроектом усиливается наказание за пытки, организованные или проводимые представителями власти. Необходимость усиления наказания обусловлена тем, что Уголовный кодекс предусматривает одинаковую ответственность за пытки, применяемые как ими, так и лицами, таковыми не являющимися.

Так, наказание за принуждение к даче показаний с использованием пытки со стороны должностного лица в соответствии с частью 2 статьи 302 УК РФ (лишение свободы на срок от двух до восьми лет) соразмерно наказанию за истязание с применением пытки без привязки к должностному лицу в соответствии с частью 2 статьи 117 УК РФ (лишение свободы на срок от трех до семи лет), тогда как общественная опасность указанных деяний различается.

В целях устранения выявленного диссонанса санкций за пытки, совершенные представителями власти и лицами, не являющимися таковыми, законопроект устанавливает повышенную ответственность за пытки, совершенные представителями власти – до двенадцати лет лишения свободы.

«Увеличение наказания также преследует и другую цель — это преступление переводится в разряд особо тяжких. Перевод пыток в категорию особо тяжких преступлений увеличивает срок давности по таким деяниям, что позволит эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания», — отметил сенатор.

Если фактическими исполнителями пытки будут являться не должностные лица (а, например, заключенные, обвиняемые или подозреваемые), такие исполнители будут нести уголовную ответственность по совокупности преступлений в зависимости от цели пыток – как соучастники пыток (с применением статьи 302 «Принуждение к даче показаний» УК РФ и статьи 34 «Ответственность соучастников преступления» УК РФ), а также за истязание и за причинение вреда здоровью.

«Разрабатывая законопроект, мы исходили из того, что борьба с применением пыток должна носить системный характер, а представители власти, имея больше полномочий, должны нести повышенную ответственность за совершенные ими преступления», – заключил Андрей Клишас.

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