Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-66#ЭП-20#Союз МС-2019.12.2021 22:34

Экипаж «Союз МС-20» перешел в свой корабль

Экипаж 20-й экспедиции посещения Международной космической станции в составе космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина и участников космического полета из Японии Юсаку Маэзавы и Йозо Хирано перешел с МКС на борт пилотируемого корабля «Союз МС-20» и закрыл переходные люки перед возвращением на Землю.

В течение нескольких часов экипажу предстоит выполнить следующие задачи: облачение в полётные скафандры «Сокол КВ-2», закрытие люков между бытовым отсеком и спускаемым аппаратом корабля, проверка герметичности всех люков и работоспособность систем.

В 02:49 по московскому времени 20 декабря 2021 года будет выдана команда на расстыковку пилотируемого корабля «Союз МС-20». В 02:50:30 мск он должен расстыковаться с малым исследовательским модулем «Поиск» российского сегмента Международной космической станции, после чего перейти в автономный полет. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 148 км юго-восточнее от города Жезказгана в Казахстане в 06:13 мск.

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