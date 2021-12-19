Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-66#ЭП-20#Союз МС-2020.12.2021 02:51

Космические туристы возвращаются домой

В соответствии с программой полета Международной космической станции 19 декабря 2021 года в 23:33 по московскому времени состоялось закрытие переходных люков между пилотируемым кораблем «Союз МС-20» и модулем «Поиск». В 02:50:27 мск 20 декабря корабль в штатном режиме отстыковался от российского сегмента МКС, перешёл в режим автономного полёта и отправился к Земле.

На его борту находится экипаж в составе космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина и участников космического полета из Японии Юсаку Маэзавы и Йозо Хирано. К моменту возвращения они пробудут в космосе чуть больше 11 суток и 19 часов (у Мисуркина — 346 суток и 7 часов за три космических полета).

По данным Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), в 05:19:04 мск будет включена двигательная установка пилотируемого корабля на торможение, и спустя полчаса от спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки, которые сгорят в плотных слоях атмосферы. В 06:13:18 мск ожидается приземление спускаемого аппарата. Прямая трансляция с места посадки будет доступна на сайте и в социальных сетях Госкорпорации «Роскосмос» с 05:30 мск.

После того как аппарат обнаружат вертолеты, к месту посадки выдвинутся поисково-эвакуационные машины с врачами и техническими специалистами. Затем по очереди из «Союза» помогут выбраться всем трем членам экипажа. Как только врачи эвакуируют их, начнется послеполетная медицинская реабилитация — комплекс лечебных мероприятий, направленных на восстановление организма после космического полета. Планируется, что вечером 20 декабря Александр Мисуркин, Юсаку Маэзава и Йозо Хирано прибудут в Звездный городок для выполнения программы послеполетных научных экспериментов и реабилитации.

В обеспечении посадки будет задействовано около 200 специалистов-спасателей, авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один самолет Ан-26, более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица». Метеорологи Центрального военного округа в момент посадки аппарата в степи Казахстана прогнозируют облачность и температуру воздуха до минус 5 градусов.

После убытия корабля «Союз МС-20» на борту Международной космической станции продолжил работу экипаж 66-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова, Петра Дуброва, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Томаса Маршбёрна, Раджа Чари, Кейлы Бэррон и астронавта ESA Матиаса Маурера.

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