Source: Russia Federal Space

#Центр Келдыша#Конференция18.12.2021 04:30

Центр Келдыша на конференции «Газоразрядная плазма и синтез наноструктур»

В Казанском национальном исследовательском техническом университете — Казанском авиационном институте имени А.Н. Туполева прошла II-ая Международная конференция «Газоразрядная плазма и синтез наноструктур», в которой приняли участие сотрудники Центра Келдыша (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») — начальник лаборатории Алан Козаев и инженер Андрей Негодяев.

На конференции Андрей Негодяев выступил с докладом «Расчетно-экспериментальное исследование процесса формирования электродуговых разрядов в трехфазном плазмотроне». Данное исследование направлено на повышение эффективности применения плазмотронов в прикладных задачах, таких как испытание теплозащитных покрытий и материалов, а также на увеличение ресурса работы плазмотрона.

Интересным является исторический факт, что в период с 1941 по 1943 гг. в стенах университета группа ученых во главе с будущим президентом Академии наук СССР Мстиславом Всеволодовичем Келдышем, который в 1946 году стал руководителем Реактивного научно-исследовательского института (РНИИ — ныне Центр Келдыша), проводила работы в области аэродинамики.

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