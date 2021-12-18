Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Главноеа#Астрономия#Астероид#Комета18.12.2021 15:10

Ретроградные астероиды и кометы

Орбита астероида 20461 Диоретса и его положение в Солнечной системе

Орбиты транснептуновых объектов 2008 КВ 42 и 2011 КТ 19

Для планетных систем ретроградное движение обычно означает движение, которое противоположно вращению главного тела, то есть объекту, который является центром системы. Астероиды обычно имеют прямую орбиту вокруг Солнца. В настоящее время из всего множества астероидов известно несколько десятков на ретроградных орбитах, которые получили её, скорее всего, из-за гравитационного взаимодействия с Юпитером.

К таким объектам относится астероид Диоретса, который был обнаружен в 1999 году в обсерватории близ города Сокорро (штат Нью-Мексико, США). Он движется по орбите, которая характеризуется большим эксцентриситетом и, главное, ретроградным движением. Чтобы выделить этот факт, его назвали Диоретса: «астероид», читаемый в обратном порядке.

Период обращения астероида вокруг Солнца составляет 116 лет на расстоянии от 2,4 до 45,4 а.е. По этим показателям орбита Диоретсы похожа на орбиту кометы, что некоторых исследователей привело к предположению, что Диоретса имеет кометное происхождение, так как кометы имеют бо́льшую вероятность быть ретроградными, чем астероиды. Знаменитая комета Галлея, например, обращается по ретроградной орбите вокруг Солнца.

В 2008 году в обсерватории Мауна-Кеа был открыт первый транснептуновый объект с ретроградной орбитой — 2008 KV42. В перигелии 2008 KV42 находится чуть дальше орбиты Урана, на расстоянии 20,3 а.е. от Солнца. Во время открытия объект находился на расстоянии 32 а.е. от Солнца. Оборот вокруг нашего светила объект 2008 KV42 совершает примерно за 300 лет. Наклонение орбиты составляет 103°. Столь необычная (ретроградная) орбита позволила предположить, что 2008 KV42 перешёл на неё из Облака Оорта.

Ещё один транснептуновый объект (471325) 2011 KT19, открытый в 2011 году, привлёк внимание учёных из-за почти перпендикулярного ретроградного движения объекта относительно других планет Солнечной системы. Эти обстоятельства побудили учёных назвать объект Нику (Niku), что в переводе с китайского означает «непокорный».

У учёных пока нет достоверных версий относительно нестандартного поведения этих космических странников. Некоторые исследователи связывают подобные аномалии с гравитационным воздействием гипотетической девятой планеты, поиски которой не увенчались успехом. Как бы там ни было, исследование таких объектов необходимо продолжать, так как они помогут выявить области, которые являются источниками ретроградных комет и астероидов, а также понять эволюцию внешних областей Солнечной системы.

Источник: Московский планетарий

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