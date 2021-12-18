Source: Russia Federal Space

#Гонец#Орбитальные группировки19.12.2021 02:50

Компания «Гонец» представила новое решение для инфраструктурного мониторинга

Спутниковая система «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») совместно с ООО «ИЛТУС» разработала программно-аппаратный комплекс «Кедр» для оперативного контроля за состоянием подвижных объектов, инфраструктуры и производства. Комплекс представляет собой модульную систему, что обеспечивает его гибкую интеграцию с различными отраслевыми системами потребителей.

В качестве внедренного отраслевого решения спутниковый оператор предлагает программно-аппаратный комплекс «Кедр». В его состав входят спутниковый терминал «Гонец», транспортный компьютер, осуществляющий сбор и обработку данных на подвижном объекте, и источник бесперебойного питания. Решение выполняет удаленный мониторинг лесозаготовительной техники, обеспечивая ее эффективную и безопасную работу, а также предупреждает противоправные действия.

Дополнительно функционал комплекса предусматривает: чат водителя с диспетчером, возможность отправки тревожного сообщения по нажатию кнопки или автоматически. По оценке специалистов, использование комплекса «Кедр» лесопромышленными предприятиями повышает оперативность принятия управленческих решений и ведет к снижению эксплуатационных затрат до 20%.

Актуальность решения состоит в том, что современные системы учёта и управления требуют постоянного оперативного контроля за состоянием инфраструктуры и производства, в том числе в тех районах где отсутствует наземная связь, что существенно затрудняет контроль и управление технологическими бизнес-процессами.

Павел Черенков, генеральный директор Спутниковой системы «Гонец»: «Предприятия Госкорпорации „Роскосмос“ активно участвуют в социально-экономической жизни страны, внедряя космические технологии в различных сферах деятельности. Компания „Гонец“ — оператор одноименной низкоорбитальной спутниковой системы связи обладает опытом разработки, внедрения и эксплуатации новых цифровых решений на основе спутниковых сервисов».

Ксения Каракчиева, Директор по операционному управлению ООО «ИЛТУС»: «Для передачи данных с подвижной техники, стационарного оборудования и промышленных объектов специалистами ООО „Илимский ЛТУС“ и Спутниковая система „Гонец“ разработана телекоммуникационная платформа — программно-аппаратный комплекс „Кедр“. Комплекс представляет собой модульную систему, обеспечивающую интеграцию с любым оборудованием и учетными системами заказчика и предназначен для оперативного контроля за состоянием инфраструктуры и производства. Благодаря спутниковой системе „Гонец“ полученные данные оперативно и без потерь передаются в центр мониторинга заказчика по защищенному каналу связи из любых локаций, в т.ч. самых удаленных. Искренне благодарим наших коллег за успешную и плодотворную работу. В перспективе мы планируем дальнейшее совместное развитие этого уникального проекта в различных отраслях».

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