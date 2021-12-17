Ю. Воробьев: У России и Финляндия большие возможности взаимодействия в сфере сохранения и приумножения лесных ресурсов

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ провел встречу с Послом Финляндской Республики.

Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантерей.

Российская Федерация и Финляндская Республика имеют давние и дружеские отношения. Мы высоко ценим конструктивный характер нашего взаимодействия на современном этапе, которое отличается атмосферой добрососедства и взаимовыгодного партнёрства

«Российская Федерация и Финляндская Республика имеют давние и дружеские отношения. Мы высоко ценим конструктивный характер нашего взаимодействия на современном этапе, которое отличается атмосферой добрососедства и взаимовыгодного партнёрства. Это во многом определяется регулярным и насыщенным диалогом между нашими странами на уровне глав государств и правительств, профильных министерств», — отметил Юрий Воробьев.

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Одним из важных направлений двустороннего сотрудничества, вице-спикер СФ назвал взаимодействие в вопросах охраны окружающей среды, сохранения и приумножения лесных ресурсов. «Российская лесная повестка находится на особом внимании руководства нашей страны, а также активно обсуждается на межгосударственном уровне. Россией и более чем 120 странами поддержана декларация по лесам и землепользованию в рамках прошедшей конференции по лесу в Глазго».

Президент России назвал сохранение лесов и других природных экосистем одной из ключевых задач мирового сообщества, отметил сенатор. Он напомнил, что российские леса, занимают одну пятую всех лесов мира, являются не только источником древесины, но и выполняют важнейшую климатическую и экологическую функцию. «В Российской Федерации за последние 10 лет сформировано содержательное лесное законодательство, которое, тем не менее, постоянно совершенствуется. В текущем году Правительством РФ утверждена Стратегия развития лесного комплекса до 2030 года, которой определены основные цели и задачи развития отрасли. Совет Федерации как палата регионов принимает самое активное участие в реализации государственной лесной политики», — рассказал сенатор.

Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантерей

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Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантерей

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Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев

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Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантерей

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Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантерей

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Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантерей

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Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантерей

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Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантерей

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Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантерей

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Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантерей

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Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантерей

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Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантерей

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Юрий Воробьев

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Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантерей

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Юрий Воробьев проинформировал о том, что в Совете Федерации под его руководством создан Совет по вопросам развития лесного комплекса. Основными задачами Совета является подготовка проектов федеральных законов, направленных на развитие лесного сектора экономики, содействие формированию регионального лесного законодательства, взаимодействие с Правительством РФ по вопросам повышения эффективности лесной отрасли и ряд других. В состав Совета входят руководители федеральных органов власти, представители более 30 регионов РФ, научного и бизнес сообществ.

Антти Хелантеря отметил активное взаимодействие между Финляндией и Россией на высшем и высоком уровнях, затрагивающее обширный круг вопросов. По его словам, лесная тематика является одной из важных в двусторонней повестке, Финляндия заинтересована в ее более широком обсуждении и уже подготовила ряд соответствующих инициатив.

Собеседники обсудили вопросы сотрудничества в сфере сохранения и восстановления лесов, развития лесной промышленности, использования лучших практик по глубокой переработке древесины.

Юрий Воробьев предложил использовать площадку Совета по вопросам развития лесного комплекса при Совете Федерации для обмена мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия в лесной сфере, регулярной сверки часов.

Во встрече приняли участие член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко, директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Вера Хмырова, представители Посольства Финляндии.

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