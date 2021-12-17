Телефонный разговор с Папой Римским Франциском

Source: President of Russia – Kremlin

В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием, особо отметив его высокий авторитет в мире, а также большой личный вклад в развитие отношений между Россией и Ватиканом. Эти отношения характеризуются высоким уровнем взаимопонимания и близостью позиций по многим проблемам современности.

Условлено продолжать совместные усилия, направленные на отстаивание основополагающих нравственных и гуманитарных ценностей. Подчёркнута значимость конструктивного межконфессио­наль­ного диалога.

Ранее Президент России направил Папе Римскому Франциску поздравительную телеграмму.

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