Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор направил приветствие участникам годового собрания садоводов и питомниководов Кубани.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области направил приветствие участникам годового собрания садоводов и питомниководов Кубани.

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«Сегодня Союз садоводов Кубани — системный элемент российской отрасли садоводства и питомниководства, представляющий интересы значимой части отечественных сельхозтоваропроизводителей», — подчеркнул парламентарий. Он отметил, что около трети общероссийского производства плодов, поступающих в оптово-розничную торговую сеть страны, сосредоточено именно на Кубани. «Обеспечить население страны качественной витаминной продукцией, особенно в условиях широкого распространения вирусных инфекций – вот государственная задача, которую мы вместе с вами решаем», — заявил законодатель.

Сергей Митин обратил внимание, что Совет Федерации стал эффективной площадкой для комплексного обсуждения проблем отрасли и выработки конструктивных решений. «За последние два года мы глубоко погрузились в проблемы отечественных садоводов и питомниководов», — добавил он.

Сенатор указал на рост темпов закладки многолетних садов и питомников, увеличение валового сбора плодово-ягодной продукции до рекордных 1,5 млн тонн. Вместе с тем, по мнению парламентария, обеспеченность населения страны отечественными фруктами и ягодами продолжает оставаться ниже порогового значения Доктрины продовольственной безопасности — 41,2 проц. против 60 проц. Также он уточнил, что импорт соответствующей продукции продолжает составлять весомую величину — около 2 млн тонн на общую сумму свыше 146 млрд рублей.

Сергей Митин подчеркнул, что в фокусе особого внимания Совета Федерации и его профильного Комитета находятся вопросы увеличения себестоимости отечественного производства ввиду роста цен на удобрения и средства защиты растений, горюче-смазочные материалы, тару, спецтехнику и запчасти, повышение стоимости трудовых ресурсов.

«Ежедневный кропотливый труд в садах и питомниках и соответствующий уровень государственной поддержки позволят выполнить стоящие перед страной задачи», — выразил уверенность сенатор.

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