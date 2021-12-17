С. Мартынов обсудил создание военно-учебного центра в Поволжском государственном технологическом университете

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор совершил рабочую поездку в Республику Марий Эл.
Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл в ходе рабочей поездки в регион посетил Поволжский государственный технологический университет (ПГТУ).
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На встрече с ректором ПГТУ Игорем Петуховым сенатор обсудил перспективы открытия нового структурного подразделения вуза, целью которого станет военная подготовка студентов на добровольной основе.
Сергей Мартынов отметил, что создание военно-учебного центра откроет перед студентами новые перспективы, позволит совместить учебу с военной подготовкой. Центр также будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи.
Сергей Мартынов обсудил создание военно-учебного центра в Поволжском государственном технологическом университете
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Сергей Мартынов обсудил создание военно-учебного центра в Поволжском государственном технологическом университете
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Сергей Мартынов обсудил создание военно-учебного центра в Поволжском государственном технологическом университете
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Сергей Мартынов обсудил создание военно-учебного центра в Поволжском государственном технологическом университете
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Сергей Мартынов обсудил создание военно-учебного центра в Поволжском государственном технологическом университете
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Игорь Петухов в этой связи сообщил, что на днях университет посетили представители Главного управления кадров Министерства обороны РФ. Сотрудники Минобороны и крупнейшего вуза Марий Эл обсудили подготовку к открытию военно-учебного центра.
По словам ректора, ПГТУ обладает достаточным опытом в развитии кадрового потенциала оборонно-промышленного комплекса, реализуя профильные программы и проводя научные исследования в этой сфере.