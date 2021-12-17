Рассмотрены вопросы реконструкции и развития перерабатывающего комплекса «Газпрома»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

17 декабря 2021, 13:15

Правление ПАО «Газпром» утвердило Комплексную программу реконструкции и технического перевооружения объектов переработки газа и жидких углеводородов ПАО «Газпром» на 2022–2026 годы.

Документ принят в развитие действующей программы на 2021–2025 годы.

Цель документа — обеспечить продолжение роста эффективности перерабатывающего комплекса «Газпрома». Мероприятия программы направлены на дальнейшее поддержание плановых объемов переработки углеводородов, увеличение загрузки отдельных мощностей, расширение ассортимента выпускаемой продукции и повышение ее качества.

Профильным подразделениям поручено использовать программу в качестве основы при подготовке предложений по формированию годовых и среднесрочных инвестиционных программ ПАО «Газпром» в части реконструкции и технического перевооружения объектов переработки газа и жидких углеводородов.

Правление также приняло к сведению информацию о работе технологических линий Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) и ходе строительства ГПЗ.

Отмечено, что общий статус реализации проекта — 82,2%. В частности, на третьей технологической линии продолжаются пуско-наладочные работы, на четвертой завершен монтаж крупногабаритного оборудования.

На пятой линии установлено крупногабаритное оборудование для газоразделения, продолжается сборка металлоконструкций и сварка трубопроводов. На шестой идет сборка металлоконструкций, заканчиваются фундаментные работы.

Активно ведется сооружение еще двух установок по производству, сжижению и затариванию гелия (всего их три, первая была введена в работу в 2021 году). Вторая установка проходит этап пуско-наладочных работ, на третьей — смонтировано теплообменное оборудование.

Продолжается сооружение объектов общезаводского хозяйства.

Справка

Основные перерабатывающие объекты «Газпрома» — Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), Оренбургский газоперерабатывающий и гелиевый заводы, Сосногорский ГПЗ, Сургутский завод по стабилизации конденсата и Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту. Предприятия интегрированы в единую технологическую цепочку поставок газа — от добычи сырья до подачи потребителям.

«Газпром» также реализует масштабные проекты по созданию новых производств, которые войдут в число крупнейших в мире.

На северо-западе страны, в районе п. Усть-Луга, в мае начато сооружение Комплекса по переработке этансодержащего газа. В его состав войдет газоперерабатывающий комплекс — крупнейший в стране (45 млрд куб. м газа в год).

В июне 2021 года при участии Президента Российской Федерации Владимира Путина состоялась торжественная церемония запуска в работу первой технологической линии Амурского ГПЗ. Реализация такого масштабного проекта в области переработки не имеет аналогов в истории российской газовой отрасли. Проектная мощность ГПЗ — 42 млрд куб. м газа в год. С 2025 года ГПЗ выйдет на полную проектную мощность.

В сентябре 2021 года при участии Владимира Путина состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию крупнейшего в мире Логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров для перевозки жидкого гелия на мировой рынок. Он расположен в Приморском крае и является ключевым звеном логистической цепочки поставок товарного гелия с Амурского ГПЗ.

Управление информации ПАО «Газпром»

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