Пётр Бобылев рассказал о подходах к декарбонизации ТЭК на международном вебинаре

Source: Russia Ministry of Energy

17 декабря 2021 г. – Пётр Бобылев выступил на международном вебинаре о влиянии пандемии новой коронавирусной инфекции на процесс декарбонизации энергетики «Is the COVID pandemic hampering the energy sector decarbonisation?», организованном Российским национальным комитетом Мирового энергетического совета при поддержке Госкорпорации «Росатом».

Замминистра рассказал о подходах к декарбонизации ТЭК с акцентом на важность поддержания устойчивого социально-экономического роста. Он отметил, что Россия ставит перед собой задачу достичь углеродной нейтральности к 2060 году и активно работает над «озеленением» своего энергетического баланса, в частности решая задачу по увеличению доли низкоэмисионной атомной энергетики, развития технологий улавливания, использования и утилизации парниковых газов в традиционной энергетике, а также увеличения объёмов их поглощения.

«Хотелось бы отметить, что мы ставим цели, задачи и изыскиваем ресурсы для их достижения, исходя из важности одновременного достижения Целей устойчивого развития ООН. Это борьба с негативными последствиями изменения климата, борьба с ростом температуры на планете и, конечно, обеспечение всех людей недорогой и чистой энергией. И мы всегда очень внимательно смотрим на цель устойчивого развития – борьба с бедностью. Мы не имеем права и как государственники, и как граждане страны достигать целей любой ценой. Мы всегда смотрим на доходную и расходную часть каждого домохозяйства и каждой семьи», – рассказал он.

В заключение своего выступления Пётр Бобылев напомнил, что в следующем году состоится 25-й Мировой энергетический конгресс в городе Санкт-Петербург 24-27 октября 2022 года, право на проведение которого Россия получила по итогам голосования более 90 стран-участниц Мирового энергетического совета.

«Мы искренне благодарны за такую возможность и определенное доверие, выраженное в предоставлении права провести столь значимый форум на территории Российской Федерации. Все вопросы связанные с энергопереходом, цели, вопросы их достижения и соответствующих ресурсов и как сделать так, чтобы они достигались не в каком-то антагонизме, противовесе стран друг другу, а наиболее рачительным способом для мирового сообщества в целом, мы планируем обсудить на данном конгрессе и уверены, что кроме обсуждений тем, как таковых, разных подходов и точек зрения, мы будем достигать определенных точек синергии всех участвующих сторон и в контексте климатической повестки и других вопросов энергоперехода», – добавил он.

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