Правление одобрило Стратегию цифровой трансформации Группы «Газпром» на 2022–2026 годы

Source: Gazprom in Russian

Релиз

17 декабря 2021, 13:05

Правление ПАО «Газпром» одобрило Стратегию цифровой трансформации ПАО «Газпром» (Группы «Газпром») на 2022–2026 годы.

Отмечено, что «Газпром» активно занимается разработкой и внедрением передовых цифровых технологий. Сегодня специализированные программные комплексы и технологии цифрового моделирования широко интегрированы по всей производственной цепочке «Газпрома» и позволяют эффективно управлять бизнес-процессами добычи, транспортировки, хранения и распределения углеводородов.

Стратегия цифровой трансформации направлена на дальнейшее повышение гибкости управления бизнесом, создание новых направлений для его развития, а также рост эффективности и безопасности производства.

В основе целевой архитектуры стратегии — создание Единой модели данных компаний Группы «Газпром», которая будет интегрирована с Национальной системой управления данными.

На базе этой Единой модели с помощью цифровых платформ будут выстроены цифровые экосистемы газового, нефтяного и электроэнергетического бизнеса. Каждая платформа — это группа специализированных ИТ-решений и сервисов, объединенных единой нормативно-справочной информацией.

Одна из таких платформ, создаваемых в рамках стратегии, обеспечит взаимодействие с национальными информационными системами. При этом в ряде случаев «Газпром» выступает в качестве пилотного объекта внедрения. Например, «Газпром» входит в рабочую группу по реализации пилотного проекта Федеральной налоговой службы России по интеграции информационных систем компаний-участников налогового мониторинга с информационной системой налоговой службы — АИС «Налог-3».

Некоторые цифровые платформы уже в стадии разработки. Так, ведется работа по созданию Единой цифровой платформы управления инвестиционными проектами. Для участников инвестиционного процесса, включая подрядные организации, будет создано единое цифровое пространство с набором ИТ-решений и цифровыми информационными моделями объектов для управления проектом на всех стадиях реализации.

«Газпром» создает «цифровые двойники» — виртуальные копии действующих производственных объектов и систем. Такая копия повторяет необходимые характеристики оригинала для прогнозирования его работы в различных сценарных условиях. При разработке «цифровых двойников» активно используются технологии искусственного интеллекта, извлекающие знания из «больших данных», генерируемых технологическими объектами.

Отмечено, что при реализации Стратегии цифровой трансформации ПАО «Газпром» (Группы «Газпром») будет обеспечиваться преимущественное использование отечественных решений.

Вопрос о проекте Стратегии цифровой трансформации ПАО «Газпром» (Группы «Газпром») будет внесен на рассмотрение Совета директоров компании.

Справка

Проект стратегии цифровой трансформации на 2022–2026 годы разработан в соответствии с методическими рекомендациями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний. Документ согласован с Минцифры и Минэнерго России.

Управление информации ПАО «Газпром»

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