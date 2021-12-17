Пленарное заседание съезда РСПП

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Дорогие друзья!

Рад приветствовать всех участников съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. И прежде всего хочу поздравить РСПП с юбилейной датой. В этом году вашей авторитетной организации, объединяющей крупнейшие, ведущие компании и предприятия страны, исполняется 30 лет.

За эти годы – а это был сложный, непростой период становления фактически новых общественных отношений, «взросления» отечественной рыночной экономики – Союз промышленников и предпринимателей зарекомендовал себя как надёжный партнёр всех ветвей власти, институтов гражданского общества.

При вашем непосредственном участии укрепляются конструктивные отношения государства и бизнеса – в интересах развития России, наших регионов. Мы вместе работаем для обеспечения экономического роста и решения приоритетных социальных задач, включая обновление рынка труда, профессионального образования, укрепление таких важнейших институтов, как благотворительность и волонтёрство.

Признателен вам за такое деятельное участие и весомый вклад в реализацию общенациональной повестки, в увеличение кадрового, инвестиционного, промышленного и экспортного потенциала России.

Знаю, что буквально перед нашей встречей – мне сейчас Александр Николаевич сказал об этом – на пост президента РСПП был переизбран Александр Николаевич Шохин. Я поздравляю Вас, Александр Николаевич, и желаю Вам всего самого доброго, дальнейших успехов.

(Аплодисменты.)

Уважаемые коллеги!

Высоко ценю наш формат общения, регулярные встречи, которые, как правило, проходят в конце года. До пандемии проходили и в неформальной обстановке, но, к сожалению, здесь есть сегодня ограничения, об этом я ещё чуть позже скажу.

Традиционно в это время и бизнес, и органы власти подводят итоги, анализируют, что удалось сделать или ещё только намечается реализовать, что называется, сводят баланс. Позволю себе также обозначить некоторые результаты и определённые тенденции.

Объективные индикаторы – не буду их сейчас перечислять, вы и так в принципе об этом хорошо всё знаете – все-таки говорят о том, что уже к середине текущего года российская экономика восстановилась от последствий эпидемии коронавируса, вышла на докризисный уровень. Показатели занятости также вернулись к значениям 2019 года.

Такое быстрое, относительно быстрое восстановление экономической динамики – это ощутимый, видимый результат работы всего делового сообщества – и крупных компаний, и малых, и средних предприятий России. Абсолютное большинство наших предпринимателей проявило и проявляет ответственность за свои коллективы, думает не только о том, как преодолеть текущие вызовы, но и о том, как идти вперёд.

Уверен, что благодаря именно такому настрою бизнеса эффективно сработали масштабные меры поддержки экономики, занятости, системообразующих отраслей, которые реализовало государство.

Этот опыт партнёрства, безусловно, нам всем нужно укреплять. Он необходим и для ответа на нестандартные, подчас даже экстраординарные вызовы, и что не менее важно – для решения задач долгосрочного развития страны.

А мы сейчас выходим именно на такой этап, когда после быстрого восстановления нам нужен быстрый и качественный рост. Предстоит масштабная трансформация всей экономической жизни. Это и цифровизация, и экологическая повестка, и создание фактически новых отраслей, фронтальное развитие инфраструктуры. Эти задачи мы также будем решать вместе – безусловно, по-другому невозможно себе это и представить.

Здесь хочу сделать отступление: все ключевые экономические решения в период эпидемии мы принимали в результате диалога, обсуждали конкретные шаги с участием деловых объединений, профсоюзов. Это, кстати, во многом позволило найти баланс между вынужденными ограничениями, связанными с эпидемией, с защитой здоровья граждан, и обеспечением устойчивости экономики, с другой стороны, сохранением рабочих мест, трудовых коллективов, доходов людей.

Этот баланс важно сохранить. И здесь нужны именно гибкие, просчитанные решения. Ничего нельзя делать, что называется, в ходе каких-то «лобовых» атак.

В этой связи остановлюсь на теме, которая затрагивает все отрасли экономики, а главное – всех граждан нашей страны. Речь об использовании так называемых сертификатов вакцинированного.

Как вы знаете, законопроект, по которому планировалось установить обязательное требование такого сертификата на транспорте – в самолёте или поезде – был снят с рассмотрения Думы.

Что касается закона об обязательности сертификатов для посещения общественных мест – торговых центров, кафе, ресторанов, учреждений культуры, – то вчера он был принят Государственной Думой в первом чтении.

Конечно, и этот законопроект в существующей редакции требует доработки. При этом, работая над столь чувствительными нормами, нормативными актами, необходимо учитывать все нюансы и жизненные ситуации.

В этой связи поручаю Правительству совместно с Госдумой, Советом Федерации, объединениями работодателей, представителями гражданским обществом доработать закон о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах, учесть все вопросы, которые волнуют наших граждан. Закон должен быть чётким, ясным и понятным.

Добавлю, что до принятия любых изменений коллеги из Правительства должны обеспечить полную технологическую готовность для системы сертификатов. Она должна надёжно работать именно для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности.

Но закончить этот пассаж на такой ожидаемой некоторыми общественными организациями и деятелями ноте я не могу. Ни по моральным соображениям, ни в силу своих должностных обязанностей. Потому что ситуация в сфере борьбы с коронавирусом остается очень серьёзной и напряженной.

Смотрите, у нас совсем недавно была 41 тысяча заболевших в день. Сегодня – это 26–28 тысяч. Вроде бы сокращение почти вполовину. Но и это для нас очень много. Смертность подросла в стране. В значительной степени это связано так или иначе с ковидом. Не потому, что кто-то скрывает чего-то, посчитать даже невозможно эти последствия. А смотрите, что происходит в относительно благополучных странах, имею в виду распространение так называемого нового «омикрон»-штамма. Ещё непонятны последствия. Одни исследователи говорят, что это боле лёгкая форма, а другие говорят о возможных тяжёлых последствиях после того, как люди им переболеют. Резко возросло количество болеющих коронавирусом детей, причём с тяжелыми последствиями. Просто мы должны это знать.

Продолжение следует.

MIL OSI