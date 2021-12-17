М. Хапсироков обсудил с жителями Адыгеи вопросы коммунально-бытового, имущественного характера, получения медицинской помощи

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел в дистанционном формате прием граждан в регионе.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Адыгея Мурат Хапсироков ХапсироковМурат Крым-Гериевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Адыгея провел прием жителей региона в дистанционном формате.

Все вопросы, с которыми обратились граждане, нужно поднимать и решать незамедлительно, прежде всего, те, которые касаются социальной поддержки населения

В обращениях граждан затрагивались темы коммунально-бытового и имущественного характера, получения медицинской помощи, трудоустройства. В частности, детально обсуждались вопросы ремонта жилья, порядка оплаты коммунальных услуг, проведения комплексного медицинского обследования ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Ряд обращений удалось оперативно решить в ходе приема, остальные сенатор взял под личный контроль, они будут рассматриваться совместно с компетентными органами.

«Все вопросы, с которыми обратились граждане, нужно поднимать и решать незамедлительно, прежде всего, те, которые касаются социальной поддержки населения», — отметил Мурат Хапсироков по итогам мероприятия.

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