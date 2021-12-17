Минспорт России отмечен специальной номинацией Национального рейтинга информационной открытости инфраструктурных проектов

Source: Russia Ministry of Sport

Стратегическая группа «Гиперион» определила лучшие в уходящем году практики информационного сопровождения инфраструктурных проектов России. Эксперты оценили более 100 крупнейших концессионных и ГЧП-проектов, реализуемых в ключевых отраслях экономики: транспорт, ЖКХ, утилизация и переработка отходов, спорт, образование и культура, здравоохранение и промышленность.

В специальных номинациях рейтинга организаторы отметили представителей государственного сектора. Награда за системную работу по выстраиванию коммуникаций с потенциальными инвесторами и поддержке региональных проектов ГЧП была вручена Министерству спорта Российской Федерации.

Организаторы рейтинга наградили Минспорт за открытость информационной политики, которая улучшает инвестиционную привлекательность отрасли, помогает развитию национального спорта и предпринимательства.

«В 2021 году Министерство спорта Российской Федерации внесло значительный вклад в обеспечение доступности информации как о планируемых, так и уже реализующихся концессионных и ГЧП-проектах. Информационная открытость Минспорта успела оказать влияние на рост инвестиционной привлекательности перспективных инфраструктурных проектов, и, снижая вероятность наступления информационно-коммуникационных рисков, будет положительно сказываться на ней в дальнейшем», – говорится в сообщении.

«Определенную часть этой работы мы оценили на себе, – отметил управляющий партнер Стратегической группы «Гиперион», координатор «Инфраструктурного клуба» Артур Щеглов. – Для нас было честью сотрудничать с Минспортом России по организации презентации перспективных проектов ГЧП в сфере спорта на IX международном форуме «Россия – спортивная держава». Считаем, что подобные инициативы по организации диалога между органами власти, инвестиционным сообществом и широкой общественностью должны активно развиваться. Поэтому мы награждаем команду Минспорта России за системную работу по обеспечению доступности информации об инфраструктурных проектах».

Впервые Национальный рейтинг информационной открытости инфраструктурных проектов был проведен в 2019 году. Подробная информация о рейтинге и лауреатах доступна на сайте www.infraclub.ru.

Стратегическая группа «Гиперион» – единственное в России коммуникационное агентство, специализирующееся на информационном сопровождении, инвестиционном маркетинге и подборе персонала для инфраструктурных проектов, реализуемых, в том числе, с применением инструментов ГЧП.

Пресс-служба Минспорта России

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