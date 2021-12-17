Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС#МКС-66#ЭП-2017.12.2021 14:22

Космический матч: на МКС сыграли в бадминтон

В пятницу, 17 декабря 2021 года, на борту Международной космической станции состоялся символический матч по бадминтону. В нем приняли участие члены экипажа МКС и космические туристы из Японии — миллиардер Юсаку Маэзава и его ассистент Йозо Хирано. Прямую трансляцию матча вел спортивный канал «МАТЧ!».

Главная идея матча — привлечь внимание к активному образу жизни. Участники уточнили, что хотели обратить внимание на серьёзные демографические вызовы, который встают перед многими развитыми странами, включая РФ. Общая численность населения снижается, еще важнее, что увеличивается доля нетрудоспособного населения. Предотвратить эту негативную тенденцию, по мнению участников матча, поможет активный образ жизни, который поможет укрепить иммунитет. Во время прямого эфира также обсуждались вопросы достижений российской пилотируемой космонавтики, физической подготовки космонавтов и занятия физкультурой и спортом в отряде космонавтов.

Инициатором матча стал Герой России, космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, который прилетел на МКС в качестве командира 20-й экспедиции посещения. Он последовательно уделяет внимание занятиям с молодёжью и популяризацией активного образа жизни. Так, в 2017 году Мисуркин организовал и с тех пор возглавляет Федерацию бадминтона Орловской области.

Бадминтон был выбран еще и как самый «космический» вид спорта. Его включил в систему физической подготовки космонавтов лично Сергей Королёв в 1960 году. Председатель Совета Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов в эфире телеканала «Матч ТВ» отметил, что в Звездном городке регулярно проходят турниры по бадминтону, в том числе с участием представителей NASA.

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