Е. Алтабаева: Ряд положений Федерального конституционного закона об Уполномоченном по правам человека в РФ требует уточнения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела заседание рабочей группы по совершенствованию правового регулирования деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Состоялось заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности по совершенствованию правового регулирования деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ. Мероприятие провела руководитель рабочей группы, сенатор РФ Екатерина Алтабаева. АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя

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В заседании приняли участие член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности — полномочный представитель Совета Федерации по взаимодействию с Уполномоченным по правам человека в РФ Сергей Брилка, БрилкаСергей Фатеевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Иркутской области первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, представители Министерства юстиции РФ, а также Правового управления Совета Федерации.

Екатерина Алтабаева напомнила, что Совет Федерации 23 апреля текущего года принял Постановление, в котором отмечена необходимость продолжить подготовку изменений в Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».

Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности по совершенствованию правового регулирования деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ

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Екатерина Алтабаева

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Татьяна Москалькова

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Сергей Брилка

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Ирина Рукавишникова

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности по совершенствованию правового регулирования деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности по совершенствованию правового регулирования деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности по совершенствованию правового регулирования деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ

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Екатерина Алтабаева

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности по совершенствованию правового регулирования деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности по совершенствованию правового регулирования деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности по совершенствованию правового регулирования деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности по совершенствованию правового регулирования деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности по совершенствованию правового регулирования деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ

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Екатерина Алтабаева

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности по совершенствованию правового регулирования деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ

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«На сегодняшний день проведена большая совместная работа Правового управления Аппарата Совета Федерации и аппарата Уполномоченного по выработке единых подходов по изменению конституционного закона об Уполномоченном по правам человека в РФ», — отметила сенатор.

Татьяна Москалькова предложила при подготовке к внесению проекта закона в Государственную Думу организовать парламентские слушания. «Это важно для того, чтобы сделать данный документ публичным, провести общественное обсуждение», — считает она.

Доработка окончательной новой редакции конституционного закона об Уполномоченном по правам человека в РФ продолжится в период весенней сессии 2022 года.

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