Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш17.12.2021 08:45

Двигатели НПО Энергомаш обеспечили 21,5 % мировых космических пусков

За одиннадцать с половиной месяцев 2021 года российскими ракетами-носителями было выполнено 23 космических орбитальных пуска (все успешные). 22 из них выполнено на ракетах-носителях с использованием жидкостных ракетных двигателей разработки Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Единственным исключением стала легкая ракета «Союз-2.1в», которая не использует двигатели разработки НПО Энергомаш.

Как всегда, лидирующие позиции по количеству пусков занимают две модификации ракеты-носителя «Союз-2»: тринадцать пусков ракет этапа «1б» и семь пусков этапа «1а», в каждой из которых использовались четыре жидкостных ракетных двигателя РД-107А на первой ступени и один РД-108А на второй ступени. Кроме того, было выполнено два пуска ракеты-носителя «Протон-М» с шестью двигателями семейства «РД-253» на первой ступени.

Жидкостные ракетные двигатели РД-180 обеспечили четыре пуска американских ракет-носителей Atlas 5, а двигатели РД-181 — два пуска американских ракет-носителей Antares.

Итого, в 28 пусках за прошедший период 2021 года успешно отработали сто двадцать двигателей разработки НПО Энергомаш: сто жидкостных ракетных двигателей семейства РД-107/108, двенадцать — семейства РД-253, четыре — РД-181 и четыре — РД-180.

Всего в мире на текущий момент 2021 года выполнено 130 космических орбитальных пусков, из них 21,5% — на двигателях НПО Энергомаш. Поскольку пусковая деятельность в декабре 2021 года будет продолжаться, полные итоги за 2021 год можно будет подвести только в начале следующего года.

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