Г. Карелова провела заключительное заседание Совета Евразийского женского форума в 2021 году

Source: Russia – Council of the Federation

Главным приоритетом в работе Совета Евразийского женского форума при СФ вице-спикер СФ назвала проектную деятельность.

Состоялось заключительное в 2021 году заседание Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации.

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В ходе заседания заместитель Председателя Совета Федерации, председатель Совета ЕЖФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области подвела итоги работы Совета ЕЖФ в текущем году, а также обозначила ключевые направления деятельности в 2022 году.

По словам вице-спикера СФ, за три года с момента учреждения Совета, его членам удалось сформировать эффективную платформу для реализации инициатив и проектной деятельности, а также выстроить конструктивный диалог с международными партнерами. Результаты этой работы были продемонстрированы в ходе проведения III Евразийского женского форума, который стал одним из наиболее запоминающихся международных мероприятий уходящего года, проведенных на очень высоком уровне, отметила сенатор.

Она напомнила, что, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, в форуме приняли участие с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических мер более 2,5 тыс. человек из 111 стран и 23 международных организаций. По мнению Галины Кареловой, востребованность форума международным сообществом и актуальность мероприятия внутри страны подтвердили правильность проектного подхода работы, который по решению Председателя Совета Федерации, председателя Организационного комитета форума Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга будет применяться и в будущем.

Вице-спикер предложила членам Совета ЕЖФ обозначить основные приоритеты работы на следующий год и на период до IV Евразийского женского форума, подчеркнув, что необходимо сосредоточиться на реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин до 2022 года, а также приступать к формированию плана мероприятий и программного документа, вступающего в силу после 2022 года.

Кроме того, сенатор уделила особое внимание взаимодействию с международными организациями и объединениями, отметив необходимость старта проработки концепции постоянного координационного механизма «Женской двадцатки» и проекта развития приоритетных направлений деятельности Международного клуба победителей конкурса APEC BEST AWARD.

Сейчас совместно с министерствами, ведомствами и общественными организациями реализуются 23 проекта, они были представлены на Третьем Евразийском женском форуме и получили высокую оценку от международного сообщества

Галина Карелова также отметила необходимость продвижения образовательной программы для женщин по развитию цифровых навыков, разработанной совместно с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), и дальнейшего масштабирования проектов Совета ЕЖФ в регионах с использованием формата выездных гостиных.

Главным приоритетом в работе Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации вице-спикер СФ назвала проектную деятельность. Сейчас совместно с министерствами, ведомствами и общественными организациями реализуются 23 проекта, они были представлены на Третьем Евразийском женском форуме и получили высокую оценку от международного сообщества, сказала сенатор.

По ее мнению, часть проектов уже достигли успеха и доказали свою эффективность. Примером такого проекта Галина Карелова считает образовательную программу «Женщина-лидер», в которой приняли участие более 400 девушек из 56 регионов, разработав 72 социально значимых инициатив.

Галина Карелова выделила высокие результаты программы наставничества в рамках проекта «Женщина-лидер», итогом которой стало интенсивное развитие проектов под руководством опытных наставников, в том числе членов Совета ЕЖФ. В этой связи законодатель предложила масштабировать программу на все проекты, реализуемые Советом.

Продолжая тему проектной деятельности, вице-спикер СФ обозначила необходимость в обновлении части действующих проектов, предложив координаторам в кратчайшие сроки предоставить планы развития проектов на 2022 год.

Сенатор сообщила, что члены Совета внимательно проанализировали предложения, прозвучавшие на ЕЖФ, и приняли решение в рамках развития проектной деятельности Совета Евразийского женского форума представить и утвердить проекты: «Женское лидерство в инвестициях», «Женская кооперация в международной торговле» и «Экологическая платформа Евразийского женского форума».

Галина Карелова отметила актуальность и перспективность проектов, выразив надежду на их активную реализацию и успешную презентацию на Четвертом Евразийском женском форуме.

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