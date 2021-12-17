Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Максим Овчинников17.12.2021 10:38

Госкорпорации «Роскосмос» присвоен максимально возможный кредитный рейтинг AAA

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Госкорпорации «Роскосмос» максимально возможный кредитный рейтинг AAA(RU), прогноз — «Стабильный», что соответствует суверенному уровню.

Рейтинг от АКРА рассчитан по национальной шкале для Российской Федерации на основе методологии анализа рейтингуемых лиц, связанных с государством или группой, а также основных понятий, используемых Агентством в своей деятельности. «Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

Кредитный рейтинг Госкорпорации «Роскосмос» обусловлен очень высокой оценкой ее системной значимости для государства. АКРА отмечает исключительность функций, реализуемых предприятиями Роскосмоса по контрактам с иностранными заказчиками и монопольное положение на российском рынке. Все это, по мнению Агентства, свидетельствует о ключевой роли госкорпорации на стратегически важных для государства рынках.

«Государственная корпорация „Роскосмос“ является передовым высокотехнологичным субъектом российской экономики, обеспечивающим высокий вклад в машиностроительную отрасль и научно-техническое развитие. Кредитный рейтинг, присвоенный Агентством на максимально возможном суверенном уровне, подтверждает признание стратегической значимости ракетно-космической отрасли, стабильное финансовое положение и эффективность работы менеджмента Госкорпорации», — прокомментировал присвоение рейтинга первый заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников.

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