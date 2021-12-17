В Совете Федерации обсудили региональные планы адаптации к изменениям климата

Source: Russia – Council of the Federation

Провел мероприятие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию А. Майоров.

В Совете Федерации состоялось заседание президиума Экспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, посвященное обсуждению разрабатываемых в субъектах Российской Федерации планов адаптации к изменениям климата.

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Модератором заседания выступил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

По словам Алексея Майорова, актуальность заявленной темы была затронута в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию в апреле текущего года, в котором было отмечено, что надо ответить на вызовы изменений климата, адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру, создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объёмов.

Как подчеркнул сенатор, активность и готовность регионов к обсуждению данного вопроса также подтверждает его важность. В режиме видеоконференцсвязи к заседанию подключились руководители природоохранных региональных ведомств и законодательных органов 72 субъектов Федерации.

Сенатор подчеркнул, что в соответствии с Климатической доктриной РФ, утвержденной Президентом России, разработка и реализация оперативных и долгосрочных мер по адаптации являются одними из основных задач политики в области климата. В целях реализации доктрины принято Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении национального плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года». В документе определены организационные, нормативно-правовые, методические, информационные и научные этапы реализации национального плана адаптации к изменениям климата. Также определена ответственность субъектов Федерации за включение мер по адаптации к изменениям климата в региональные документы стратегического планирования и формирование системы оперативных и долгосрочных мер адаптации к изменениям климата, реализуемых на региональном уровне. Региональные планы адаптации к изменениям климата должны быть разработаны и утверждены в срок до 10 мая 2022 года, напомнил Алексей Майоров. Он уточнил, что подход к разработке отраслевых и региональных планов адаптации к изменению климата определен требованиями Приказа Министерства экономического развития РФ.

Заседание президиума Экспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Андрей Кислов

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Заседание президиума Экспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание президиума Экспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание президиума Экспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание президиума Экспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание президиума Экспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание президиума Экспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание президиума Экспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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В ходе заседания был озвучен порядок взаимодействия и обмена информацией региональных властей с профильными ведомствами, ответственными за разработку отраслевых планов адаптации к изменениям климата, стадии утверждения обсуждаемых документов, о применяемых подходах и наиболее актуальных акцентах для учёта региональными властями при формировании своих планов.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа сенаторы Российской Федерации Андрей Кислов, КисловАндрей Игоревичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области Олег Цепкин, ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области врио директора Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России Андрей Чайка, представители Министерства экономического развития РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, региональных органов исполнительной власти и научно-экспертного сообщества.

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