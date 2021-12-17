В Минспорте России состоялось заседание Штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к Паралимпийским играм

Source: Russia Ministry of Sport

16 декабря заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов провёл заседание Штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к Паралимпийским играм.

В ходе заседания обсуждались организационные мероприятия по подготовке и обеспечению участия паралимпийской делегации Российской Федерации в XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в Пекине (КНР), ход подготовки сборных команд к Играм, подготовка спортивных баз к проведению заключительных тренировочных мероприятий, а также медико-биологическое обеспечение подготовки спортсменов.

В заседании Штаба приняли участие председатель Исполкома – первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Строкин, президент Федерации спорта слепых Лидия Абрамова, генеральный секретарь Федерации кёрлинга России Ольга Жаркова, представители региональных министерств спорта и Федерального медико-биологического агентства.

«До начала XIII Паралимпийских зимних игр в Пекине осталось 78 дней. Ранее на комиссии по формированию Единого календарного плана был рассмотрен и утверждён проект календарного плана на январь 2022 года. Все предложения федераций в части мероприятий по подготовке к Играм учтены. В ближайшее время будет издан соответствующий приказ», – отметил Одес Байсултанов.

XIII Паралимпийские зимние игры пройдут с 4 по 13 марта 2022 года в Пекине (Китай). Будет разыграно 78 комплектов медалей в шести видах спорта (лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт, сноуборд, хоккей-следж, кёрлинг на колясках). В настоящее время российские спортсмены завоевали 49 квот для участия в Паралимпийских играх, что соответствует 69 спортсменам во всех шести видах спорта, представленных в программе. Всего ожидается участие около 736 спортсменов из 50 стран.

По итогам квалификационного периода, который завершится 14 февраля 2022 года, в паралимпийскую делегацию могут войти до 190 человек, в т.ч. до 75 спортсменов.

30 марта Исполком ПКР утвердил расширенный список кандидатов в паралимпийскую делегацию Российской Федерации для участия в Играх. На данный момент в расширенном списке находятся 124 спортсмена. Утвердить состав паралимпийской делегации Российской Федерации планируется Исполкомом до 18 февраля.

Заключительный этап подготовки российский паралимпийцев состоится на восьми спортивных базах в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах.

Пресс-служба Минспорта России

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