Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ провела заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, на котором обсуждались перспективы развития индустрии детских товаров.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Участники обсудили состояние и перспективы развития индустрии детских товаров.

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По словам спикера СФ, тема детских товаров важна не только для каждой семьи, но и для экономики страны. «Российские предприятия производят действительно современные и востребованные детские товары, ничем не уступающие зарубежным аналогам. Теперь общая задача – сделать всё, чтобы они попадали на прилавки, в школы, в различные детские учреждения, чтобы эта отрасль в России продолжала расти и качественно, и количественно».

Председатель Совета Федерации напомнила, что системное развитие индустрии детских товаров идет не первый год, в том числе в рамках Национальной стратегии действий в интересах детей, Десятилетия детства. «Реализована Стратегия развития индустрии детских товаров на период с 2013 по 2020 год, в прошлом году Правительство утвердило «дорожную карту» по развитию индустрии до 2024 года».

Валентина Матвиенко отметила, что товары для детей в России производят около трёхсот предприятий, их совокупный годовой оборот по итогам 2020 года составил более 800 миллиардов рублей. Вместе с тем доля российской продукции на внутреннем рынке всё ещё составляет около 30 процентов. «Наши реальные возможности гораздо шире, их нужно умело использовать».

Российские предприятия производят действительно современные и востребованные детские товары, ничем не уступающие зарубежным аналогам

Председатель Совета Федерации затронула вопросы доступности и качества детских товаров. «По экспертным оценкам общий объём контрафакта в этой сфере достигает 40 процентов». Валентина Матвиенко призвала в обязательном порядке и детские магазины, и интернет-площадки, которые показывают бурный рост продаж, тщательнее контролировать происхождение товаров и нести долю ответственности за продажу контрафакта.

Спикер СФ обратила особое внимание, что контрафактная продукция попадает и в школы, детские сады. «Действующая процедура госзакупок остаётся громоздкой, а зачастую и «непроходимой» для добросовестных производителей. И по‑прежнему основным критерием для закупки товаров в детские учреждения остаются не качество и соответствие федеральным государственным образовательным стандартам, а более низкая цена», — подчеркнула она.

В связи с этим Валентина Матвиенко предложила подумать над тем, чтобы соответствие ФГОСам стало непременным условием закупок методических комплектов, учебного оборудования для детских учреждений. «Здесь нужны и законодательные меры», — считает спикер СФ.

Заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

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Валентина Матвиенко

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Галина Карелова

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Лилия Гумерова

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Олег Мельниченко

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Заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

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По ее мнению, необходим и чёткий государственный контроль за оборотом и качеством продукции (в том числе мебели, посуды), поставляемой в социальные учреждения. «Сейчас это фактически отдано на откуп директорам школ и заведующим детскими садами, которые зачастую являются заложниками формальных процедур и устаревших норм и правил. Нужно менять такую систему».

Валентина Матвиенко добавила, что при грамотной организации работы всегда можно найти решение в пользу ребёнка, соблюдая при этом и интересы государства. В качестве примера она привела закупку в рамках национального проекта «Культура» музыкальных инструментов отечественного производства для детских школ искусств. «Министерство культуры во взаимодействии с Минпромторгом практически на 50 процентов оснастило школы искусств и все училища в сфере культуры инструментами. Это 4 тысячи пианино, более 3 тысяч духовых инструментов, почти 2,5 тысяч ударных. Удалось, не тратя лишние деньги, насытить рынок востребованными детскими товарами, выполняя цели национального проекта».

Председатель СФ отметила, что другие профильные ведомства, следуя примеру Министерства культуры, могли бы наладить такую же координацию с Минпромторгом и производителями, чтобы поставлять школьное оборудование, а также реабилитационное оборудование для детей.

Касаясь опыта субъектов РФ, Валентина Матвиенко сообщила, что многие регионы уже приняли стратегии развития индустрии детских товаров, внедряют механизмы поддержки отрасли. Среди лидеров — Алтайский край, Владимирская, Московская, Рязанская и Ульяновская области, Москва и Санкт-Петербург.

По мнению спикера СФ, нужно с ранних лет приучать детей, что российское – значит хорошее. «Это один из элементов настоящего патриотического воспитания, правильного отношения к своей стране и даже, в какой‑то степени, формирования культурного кода».

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал о широкой палитре отечественной продукции для детей, а также о совместных проектах с Министерством культуры РФ и Министерством спорта РФ. «Мы продолжим работу в этой сфере в самых разных направлениях. Надо и дальше расширять и поддерживать спрос на производство отечественной продукции для детей», — сказал он. Денис Мантуров подчеркнул, что товары для детей должны быть безопасными и качественными.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выступил по теме совершенствования системы закупок и оснащения школьных и дошкольных образовательных организаций мебелью, учебным и спортивным оборудованием, а также затронул вопросы повышения качества школьного питания.

Президент некоммерческой организации «Ассоциация предприятий индустрии детских товаров» Антонина Цицулина сообщила о предложениях рабочей группы по развитию индустрии детских товаров. В частности, она выступила за расширение перечня товаров первой необходимости и акцентирование внимания на товарах для детей. Также Антонина Цицулина сказала о необходимости разработать дополнительные меры поддержки индустрии детских товаров, а также ввести налоговые льготы для производителей.

Заслуженный артист России Сергей Мазаев предложил обеспечивать музыкальными инструментами отечественного производства общеобразовательные школы, в которых нужно активнее развивать деятельность музыкальных коллективов.

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов информировал об обеспечении производства спортивных товаров для детей и оборудования спортивных школ. «Дети с самого начала должны заниматься спортом на качественных снарядах, чтобы потом показывать спорт высоких технологий». Спортсмен обратил внимание на отсутствие в стране отечественного спортивного оборудования с международной сертификацией.

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что к решению вопросов сертификации должны подключаться всероссийские федерации спорта. Он напомнил об утвержденной Стратегии развития спортивной индустрии до 2035 года, в рамках которой принят ряд комплексных мер по обеспечению спортивных школ оборудованием.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев затронул тему оздоровительного отдыха детей. Он отметил необходимость финансовой поддержки детских здравниц. «Необходима программа на федеральном уровне, которая позволит в рамках поддержки оздоровления и отдыха предусмотреть финансирование на инженерную и коммунальную инфраструктуры детских лагерей».

В заседании приняли также участие советник Президента РФ Александра Левицкая, заместитель Председателя СФ Галина Карелова, ответственный секретарь Совета — председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова, заместитель Председателя Государственной Думы Анна Кузнецова, представители министерств и ведомств, производители детских товаров, эксперты, российские спортсмены и музыканты.

Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Открытие в Совете Федерации выставки детских товаров российских предприятий

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Заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

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Председатель Совета Федерации и Министр промышленности и торговли РФ также посетили выставку, на которой представлены игрушки, школьная мебель, учебное и спортивное оборудование, информация о Программе развития производства музыкальных инструментов.

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