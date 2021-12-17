А. Епишин: Необходимо убрать законодательные ограничения на пути развития лыжного спорта

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание, посвященное развитию лыжного спорта в субъектах РФ.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области провел совещание на тему «О вопросах содействия развитию лыжного спорта в субъектах РФ».

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Сенатор отметил, что лыжи — это традиционно массовый вид спорта в РФ, однако развитие инфраструктуры для него связано с большим количеством проблем из‑за существующих ограничений. «Мы должны в обозримый период времени убрать законодательные ограничения в развитии этого спорта».

По словам Андрея Епишина, современные, хорошо оснащенные лыжные трассы пользуются большой популярностью у населения. По мнению сенатора, нужно обратить внимание Министерства спорта РФ на необходимость развития лыжного спорта. «При распределении субсидий расходы на эти цели должны стать одним из приоритетных направлений. Мы недавно одобрили федеральный бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, там предусмотрено достаточно большое количество субсидий на развитие спорта, в том числе спортивной инфраструктуры. Но я не видел там ни одного полноценного круглогодичного объекта для занятий лыжным спортом», — сказал он. Сенатор призвал акцентировать внимание на поддержке таких направлений развития массового спорта. Он отметил, что многие регионы сейчас разрабатывают свои программы.

Андрей Епишин

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Андрей Епишин

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту, биатлонист Антон Шипулин назвал одним из наиболее острых вопросов нехватку спортивных объектов на территории России. Он также указал на недостаточное финансирование указанной сферы.

Директор Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха, биатлонист Николай Круглов затронул вопрос размещения спортивных объектов на лесных территориях. В частности, действующим законодательством не разрешено размещать там лыжероллерные трассы.

Заместитель председателя комитета Московской областной Думы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, лыжник Александр Легков также затронул тему размещения объектов спортивной инфраструктуры в лесной зоне и призвал ускорить решение этого вопроса.

Участники совещания обсудили состояние, опыт, перспективы развития лыжного спорта в Тверской и Московской областях и других субъектах РФ, рассмотрели предложения министерств и ведомств по вопросам создания и эксплуатации объектов инфраструктуры, обсудили перспективы развития рекреационной деятельности в лесах, возможность размещения там объектов, связанных с этой деятельностью, в том числе лыжных трасс.

В обсуждении приняли участие председатель Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете СФ по социальной политике Константин Вырупаев, представители Министерства спорта РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, региональных органов государственной власти, спортивных объединений.

По итогам заседания Александр Легков в беседе с журналистами подчеркнул, что в регионах нужно обеспечить возможность заниматься массовым спортом в хороших условиях. «Нужно узаконить лыжные трассы, чтобы у них появился статус, после чего будет возможность выделять им средства. Сейчас, по сути, они как бы не существуют».

Антон Шипулин также отметил, что в России много лыжных трасс, которые не имеют законодательного оформления. «Сейчас мы ведем совместную работу с Министерством природных ресурсов и экологии для того, чтобы решить этот вопрос на законодательном уровне. Уже есть определенный прогресс. В начале марта 2022 года начнет действовать Распоряжение Правительства, которое снимет ряд вопросов. Но этого недостаточно. Мы продолжим взаимодействие с Советом Федерации, Правительством, профильным Министерством, спортивными федерациями, общественными организациями по этому вопросу. Будет подготовлен соответствующий законопроект. Это позволит определить статус лыжных трасс и на законной основе выделять средства на их подготовку. А значит — сделать массовый спорт доступнее. А это наша главная задача».

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